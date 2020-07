Na základnej škole v Karlovej Vsi zhorel hmyzí hotel

Bratislava 1. júla (TASR) - V sobotu (27. 6.) v skorých ranných hodinách zhorel na Základnej škole A. Dubčeka v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves hmyzí hotel. Niekto ho zapálil. Polícia situáciu prešetruje, páchateľ nie je známy. V hmyzom hoteli sa nachádzalo viac druhov hmyzu, pravdepodobne aj vzácneho, uviedla pre TASR Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



"V areáli školy je totiž vysadená kvitnúca lúka, do ktorej boli namiešané druhy kvetov, ktoré priťahujú hmyz. Niekoľko dní pred touto udalosťou tam bol monitorovať hmyz entomológ zo Slovenskej akadémie vied, ktorý napísal, že by rád vyhlásil toto miesto za hmyziu rezerváciu," povedala Froncová.



Hmyzí hotel postavilo viac ako 80 žiakov z piatich tried zo školy A. Dubčeka minulý rok v júni. Projekt realizovali pod vedením BROZ-u. "Ťažko odhadovať, koľko hmyzu uhynulo, ale hmyz tam žil a domček bol dosť veľký, takže určite je to veľká škoda. Aj z hľadiska toho, že úsilie žiakov školy bolo takto zmarené," podotkla Froncová. Silvia Halková z BROZ-u dodala, že v hmyzom domčeku sa zrejme nachádzali kukly včiel samotárok a chrobákov.



Úpravy areálu školy, stavba hmyzieho hotelu, stavba ježkovníkov boli zrealizované v rámci projektu Life Deliver. Ten rieši BROZ v spolupráci s mestskou časťou Karlova Ves, v rámci ktorého realizujú opatrenia zamerané na adaptáciu sídlisk na zmenu klímy, priblížila Froncová.