Na základnej škole v Stupave je pre verejnosť prístupný športový areál

Bratislava/Stupava 10. apríla (TASR) - Pre verejnosť je od apríla k dispozícii atletická dráha a multifunkčné ihrisko na Základnej škole (ZŠ) kpt. Jána Nálepku v Stupave. Športový areál môže využívať vo vybraných časoch. Fond na podporu športu sa na projekte podieľal sumou viac ako 100.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR Tomáš Kováč.



Súčasťou nového športového areálu je podľa hovorcu zmodernizovaná trojdráhová atletická dráha či multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Rovnako aj dve bedmintonové ihriská v oblúkoch atletickej dráhy s polyuretánovým športovým povrchom. Vybudovalo sa tiež nové doskočisko.



Kováč priblížil, že športovisko je prístupné pre verejnosť počas školského roka v pracovných dňoch od 6.00 do 7.00 h a od 17.00 do 20.00 h. Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je verejnosti otvorené od 7.00 do 21.00 h.



Ako uviedol, projekt "Vybudovanie Atletickej dráhy a multifunkčného ihriska v areáli ZŠ" bol podporený z Fondu na podporu športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" v sume 100.072 eur. Občianske združenie RZ ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave podľa jeho slov prispelo sumou 20.000 eur a mesto Stupava dofinancovalo projekt v sume 108.221 eur.



"Šport pre všetkých je našou veľkou prioritou a práve investovanie do revitalizácie a budovania nových športovísk, ktoré slúžia všetkým dávajú zmysel a prinášajú aj udržateľnosť do budúcna. Podobne to funguje aj v Poľsku či Maďarsku. Dúfam, že aj v nedávno skončenej výzve INFRA 4 nájdeme množstvo obdobne kvalitných projektov," dodal minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS).