Na základných školách v Nitre sa cíti bezpečne 53 percent detí
Zozbierané dáta okrem toho ukázali, že 60 percent detí sa považuje za psychicky zdravé.
Autor TASR
Nitra 12. februára (TASR) - Na nitrianskych základných školách (ZŠ) sa bezpečne cíti 53 percent detí. Vyplýva to z výskumu, ktorý bol realizovaný na vzorke 1578 žiakov na 22 ZŠ v Nitre. Zozbierané dáta okrem toho ukázali, že 60 percent detí sa považuje za psychicky zdravé. „No pravidelnú pohodu zažíva iba 37 percent z opýtaných,“ skonštatoval mestský úrad.
Výskum je súčasťou projektu Planet Youth. Ide o medzinárodný preventívny výskumný program zameraný na kvalitu života detí a mladých ľudí, ich duševnú pohodu, vzťahy, voľný čas a rizikové správanie. „Nitra je v súčasnosti jediným mestom na Slovensku, ktoré sa do neho aktívne zapojilo a systematicky s ním pracuje,“ uviedla radnica.
Podľa mestského úradu dáta ukazujú, že mnohé deti sa v škole necítia bezpečne a pravidelnú pohodu zažíva len malá časť z nich. „Pocit bezpečia pritom nie je len o fyzickej ochrane, ale o tom, či sa dieťa môže ozvať bez strachu, či bude vypočuté, a či vie, že ho niekto ochráni. Keď chýba dôvera v dospelých alebo reakcia na problémy prichádza neskoro, pocit ohrozenia sa ešte viac prehlbuje,“ pripomenul magistrát.
Ako doplnil, program Planet Youth ponúka viaceré odporúčania pre rodičov aj pedagógov na školách. „Je potrebné si všímať situácie, kde dochádza k šikane, ponižovaniu či vylučovaniu, pretože aj malá reakcia môže pre dieťa znamenať veľký rozdiel. Treba tiež vytvárať priestor na rozhovory o pocitoch, prepájať školy a rodičov a podporovať učiteľov vo vzdelávaní, ktoré posilňuje dôveru a bezpečný vzťah medzi dieťaťom a pedagógom,“ doplnil mestský úrad.
