Na Zamagurí pribudol nový mobiliár a prístrešok

Prešov 22. novembra (TASR) - Projekt prírodného areálu občianskeho združenia Po stopách Gorala naberá reálne kontúry. Rok od jeho spustenia je hotový mobiliár aj prístrešok a pripravuje sa vybudovanie prírodnej sauny s príslušenstvom. Jedným z partnerov atraktívneho projektového zámeru na Zamagurí je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Podporil ho cez svoj grantový program Výzva poslancov, a to alokáciami v celkovej výške 6000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, občianske združenie zrealizovalo v rámci projektu ešte koncom vlaňajšieho roka osadenie novej informačnej tabule. Spolu s dreveným mobiliárom pribudla na vytvorenej náučno-turistickej trase a cyklotrase v Matiašovciach.



"Mobiliár konkrétne doplnili drevené lavičky a odpadkové koše. To všetko aj vďaka podpore PSK v hodnote 2000 eur. Ďalším výstupom projektu sa stal nový prístrešok, ktorý občianske združenie vybudovalo len nedávno v extraviláne obce Matiašovce. Jeho súčasťou je drevené sedenie - stoly a lavice a tiež drevená prístupová cesta. Aj v tomto prípade k finálnemu výsledku dopomohla prešovská župa, tentoraz dotáciou 4000 eur," uviedla Jeleňová.



Projekt Po stopách Gorala, ktorého cieľom je vytvoriť na Zamagurí prírodný areál, a tým edukatívny priestor pre rodiny, má podľa Jeleňovej i ďalšie ciele. "Jedným z nich by mal byť nový posed a taktiež prírodná sauna. Tá by mala vzniknúť neďaleko Matiašoviec s pieckou na tuhé palivo a s chladiacou kaďou. Nad tou bude relaxačná miestnosť s panoramatickým výhľadom na okolie a oddychová sieť na stromoch," dodala Jeleňová.