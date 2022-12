Na Zamkovského chatu symbolicky vyniesli duševné trápenie

Vysoké Tatry 8. decembra (TASR) - Psychológovia a psychologičky vo štvrtok symbolicky vyniesli ťažký náklad z Hrebienka na Zámkovského chatu, aby tak upozornili na závažnosť duševných problémov. Informoval o tom riaditeľ občianskeho združenia (OZ) IPčko Marek Madro s tým, že cieľom podujatia bolo tiež vyzvať ľudí, aby prispeli na psychologickú pomoc.



Napriek tomu, že tím IPčka sa neustále rozrastá, žiadostí o pomoc je podľa riaditeľa oveľa viac. Združenie pomáha zadarmo, nonstop a anonymne ľuďom, ktorí už ďalej nevládzu sami niesť svoje ťažkosti. Okrem linky pomoci a online chatu tak robia aj cez centrá krízovej intervencie, krízové intervenčné tímy či kluby pre mladých.



"Podobne ako vysokohorskí nosiči vynášajú ťažké zásoby na tatranské chaty, naši psychológovia pomáhajú ľuďom uniesť ich duševné trápenia a starosti. Je to veľmi ťažký náklad, ktorý síce voľným okom nevidíme, ale cítime ho každý jeden deň," priblížil Madro. Náklad s hmotnosťou 223 kilogramov, ktorý vynieslo spolu s vysokohorským nosičom desať psychológov a pracovníčok IPčka, symbolizoval práve duševné trápenie.



OZ v týchto dňoch žiada o podporu, aby mohlo pokryť náklady na rastúci tím psychológov, na svoju činnosť a aby mohli pomôcť viac ľuďom. Madro dodáva, že najviac ľudí sa tento rok na IPčko obrátilo s pocitmi osamelosti a strachu. Za posledných desať mesiacov zaznamenali na svojich linkách pomoci viac ako 148.000 žiadostí o pomoc, 11.000 z nich bolo pre myšlienky na samovraždu. "Vojna na Ukrajine bola dôvodom pre viac ako 10.000 žiadostí o pomoc. Takmer 13.000 kontaktov bolo z dôvodu stresu a tlaku na výkon a 12.000 pre duševné problémy," priblížil riaditeľ IPčka s tým, že išlo o ľudí v rôznom veku, od desať až do 65 rokov. Pätinu pritom tvoria mladí ľudia od 15 do 18 rokov.



"Každý jeden rok máme pocit, že už nezvládneme odpovedať na viac volaní o pomoc. Každý rok však čelíme novým krízam a ľudí v ťažkej situácii pribúda. A ani budúci rok nebude jednoduchý. Chceme tu pre týchto ľudí byť, a zväčšujeme preto aj náš tím psychológov. Potrebujeme podporu, aby sme to spoločne uniesli," uzatvára Madro.