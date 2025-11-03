< sekcia Regióny
Na západnom okraji Čadce pripravujú výstavbu takmer 190 bytov
Lokalita, kde by mal obytný súbor vyrásť, sa nachádza na voľnej ploche s rozlohou 35.000 metrov štvorcových pri ceste II/487 spájajúcej Čadcu s neďalekou obcou Raková.
Autor TASR
Čadca 3. novembra (TASR) - Spotrebné družstvo Coop Jednota Čadca plánuje na západnom okraji okresného mesta Čadca postaviť obytný súbor s občianskou vybavenosťou Sihly. Jeho súčasťou bude 188 bytov. Svoj zámer už investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady dosahujú 42 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.
Lokalita, kde by mal obytný súbor vyrásť, sa nachádza na voľnej ploche s rozlohou 35.000 metrov štvorcových pri ceste II/487 spájajúcej Čadcu s neďalekou obcou Raková. „Navrhovaná výstavba bytových domov bude pozostávať z výstavby celkovo ôsmich bytových domov a dvoch samostatných objektov pre občiansku vybavenosť,“ uvádza firma v zámere.
Všetkých osem bytových domov je navrhnutých ako šesťpodlažných, pričom v piatich z nich bude po 22 bytov a vo zvyšných troch po 26 bytov. Z celkového počtu 188 bytov by mali byť viac ako tri štvrtiny (148) dvojizbové. Plánovaných je 28 trojizbových a 12 jednoizbových bytov.
Investor chce výstavbu obytného súboru Sihly spustiť v priebehu budúceho roka a trvať by mala 36 mesiacov.
