Na zastavenie PAAS-u nepotrebuje Hrčka referendum, odkazuje magistrát

Bratislava 5. decembra (TASR) - So spustením akejkoľvek zóny celomestskej parkovacej politiky PAAS súhlasí vždy mestská časť, čiže starosta, a platí to aj v prípade bratislavskej Petržalky. Ak chce starosta zastaviť rozširovanie PAAS-u, nepotrebuje na to referendum, keďže o tom rozhoduje priamo on. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla v reakcii na výsledky reprezentatívneho prieskumu, v ktorom sa Petržalčania vyjadrovali k fungovaniu celomestskej parkovacej politiky.



"Ak by výsledkom iniciatívy starostu (Jána, pozn. TASR) Hrčku malo byť zastavenie ďalšieho rozširovania PAAS-u v Petržalke, znamenalo by to iba zakonzervovanie chaotického a neregulovaného parkovania. Vo výsledku aj nižšiu kvalitu života v tejto najväčšej bratislavskej mestskej časti," skonštatoval Bubla poukazujúc na skúsenosti obyvateľov i starostov súčinných pri zavádzaní PAAS-u hovoriace o pozitívnych efektoch regulovaného parkovania pre rezidentov.



Podotýka zároveň, že prieskumy verejnej mienky realizované v v zónach PAAS ponúkajú diametrálne odlišné výsledky, ako prezentoval starosta Hrčka, pričom podľa hovorcu potvrdzujú vysokú mieru spokojnosti rezidentov. Odvoláva sa na 74 percent rezidentov na Dvoroch IV a 59 percent rezidentov Dvorov V a VI, podľa ktorých sa v zóne po zavedení PAAS-u parkuje lepšie ako predtým. Do pozornosti dáva aj 79 percent rezidentov týchto zón spokojných s celomestským parkovacím systémom a 73 percent tých, ktorí potvrdili, že by sa k situácii pred jeho zavedením nechceli vrátiť.



"Čísla prezentované starostom podľa všetkého zahŕňajú aj obyvateľov v častiach Petržalky, kde PAAS ešte zavedený nie je, čo je zatiaľ väčšina Petržalky. Zaznamenávajú prirodzenú obavu ľudí, ktorí sa prísnejších pravidiel parkovania, pochopiteľne, obávajú," podotkol Bubla s tým, že vo viacerých týchto lokalitách je navyše zavedená "problematická" petržalská regulácia parkovania, voči ktorej prokurátor podal protest a ktorá problém parkovania v Petržalke reálne nerieši. Za súčasnou iniciatívou starostu proti PAAS-u vidí magistrát skôr snahu prekryť neúspech systému regulácie parkovania z dielne mestskej časti.



Referendum podľa hlavného mesta nepotrebuje starosta Petržalky ani v súvislosti s uvažovanou prekládkou veľmi vysokého napätia (VVN) ponad areál Veľkého Draždiaka. Prekládka elektrického vedenia je podľa neho v kompetencii mestskej časti Petržalka a je len na nej, či a ako sa ju rozhodne riešiť. Téma však na úrovni samotnej mestskej časti nie je ešte uzatvorená.



Magistrát zároveň pripomína, že pozemky, nad ktorými je vedené VVN, sú zaťažené ťarchou, a to zákonným vecným bremenom spolu s ochranným pásmom, ktoré je potrebné zo zákona rešpektovať. "V prípade preloženia vedenia bude ochranné pásmo zriadené aj na nových pozemkoch. Nakladanie s pozemkami pod veľmi vysokým napätím a v rámci ochranného pásma je značne obmedzené," povedal Bubla s tým že pozemky pod Veľkým Draždiakom sú vo vlastníctve štátu a hlavné mesto je vlastníkom len okrajového pozemku. Pri nakladaní s týmito pozemkami bude preto podľa neho potrebná vzájomná súčinnosť.



Starosta Petržalky Ján Hrčka prezentoval vo štvrtok výsledky prieskumov, ktoré pre mestskú časť vypracovala agentúra AKO. Vyplýva z nich, že obyvatelia Petržalky nechcú elektrické káble vedúce aj ponad areál Veľkého Draždiaka, zároveň si prajú referendum o celomestskom parkovaní PAAS.