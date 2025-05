Na zastávkach MHD v Prešove pribudne tento rok 28 nových označníkov

Prešov 7. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pokračuje v modernizácii označníkov s cestovnými poriadkami. V apríli boli osadené nové označníky na troch zastávkach pri futbalovom štadióne, konkrétne Futbal Tatran Aréna, Jazdecká (obojsmerne) a Sabinovská (obojsmerne). V priebehu roka bude vymenených ďalších 23 označníkov. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.



Ako povedal, modernizácia označníkov na zastávkach MHD prebieha v meste Prešov už od roku 2023. Doteraz sa ich podarilo vymeniť už 76, a to najmä na Hlavnej ulici, sídlisku Sekčov, Sídlisku II, Sídlisku III a na Ulici 17. novembra.



„Nový typ označníkov spoznajú cestujúci už na prvý pohľad podľa charakteristickej antracitovej farby a väčšieho formátu cestovných poriadkov, ktoré sú ľahšie čitateľné. Ďalším novým prvkom, ktorý sa rýchlo osvedčil, sú nové klip rámy. Tie slúžia na umiestňovanie oznamov a informácií o dôležitých zmenách v MHD. Súčasťou každého označníka je aj prehľadný zoznam čísel liniek, ktoré obsluhujú danú zastávku,“ uviedol Tomek.



V apríli pribudlo päť nových označníkov na zastávkach Futbal Tatran Aréna, Jazdecká (obojsmerne) a Sabinovská (obojsmerne). Do konca roka je naplánovaná postupná výmena ďalších 23 označníkov, prevažne v širšom okolí centra mesta.



„Nové označníky vyrába DPMP vo vlastnej réžii, vďaka čomu dochádza k šetreniu nákladov, ako aj k jednoduchšiemu zohľadneniu potrieb dopravcu a samotných cestujúcich. Nové označníky s klip rámami majú jednotný vizuál, vďaka jednofarebnému vyhotoveniu prispievajú aj k zníženiu vizuálneho smogu a zároveň uľahčujú údržbu zo strany dopravcu,“ doplnil Tomek.



Na vybraných označníkoch pribudne podľa jeho slov aj logo spoločnosti SAD Prešov, keďže niektoré zastávky MHD slúžia aj pre prímestskú autobusovú dopravu. SAD bude mať navyše možnosť vložiť si do klip rámov vlastné cestovné poriadky.