Na zastávke Spišská Sobota nebudú vlaky zastavovať pol roka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Zastávka tak nebude obsluhovaná osobnými vlakmi Os 8300 až Os 8349 na linke Poprad-Tatry - Kežmarok - Stará Ľubovňa.

Autor TASR
Poprad 30. októbra (TASR) - Približne šesť mesiacov bude zastávka Poprad-Spišská Sobota v rekonštrukcii a osobné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) tam nebudú zastavovať. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Ján Baček s tým, že cestujúci smerom do a z Kežmarku a Starej Ľubovne môžu na nástup a výstup využiť najbližšiu stanicu Poprad-Tatry. Obmedzenie potrvá od soboty 1. novembra do 22. mája 2026.

Zastávka tak nebude obsluhovaná osobnými vlakmi Os 8300 až Os 8349 na linke Poprad-Tatry - Kežmarok - Stará Ľubovňa. ZSSK cestujúcim odporúča využiť ako náhradný nástupný a výstupný bod železničnú stanicu Poprad-Tatry, kde budú všetky uvedené vlaky v danom období zastavovať.

„Modernizácia zastávky Poprad-Spišská Sobota zahŕňa rekonštrukciu nástupišťa, osvetlenia, podchodu a prístreškov, čo v budúcnosti zvýši pohodlie a bezpečnosť cestujúcich,“ uviedol hovorca.

ZSSK odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o výlukách a zmenách v cestovnom poriadku na webe www.zssk.sk a v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
