Na zastávke Štrba treba rátať s výlukou, dôvodom je obnova mosta

Štrba 22. júla (TASR) - Na železničnej stanici Štrba - zastávka treba tento týždeň rátať s úplnou výlukou, dôvodom je obnova mosta ponad železničnú trať pod Tatrami. Samospráva na webovej stránke informovala, že výluka oboch tratí v doprave bude vo štvrtok 25. a v piatok 26. júla.



"V týchto dňoch osobné vlaky nebudú stáť na zastávke Štrba - zastávka v čase od 7.30 do 16.30 h," uvádza obec. Samospráva v tejto súvislosti pripravila pre cestujúcich zvoz zo zastávky autobusu pri cintoríne v Štrbe na vlakovú stanicu v časti Tatranská Štrba stanica Štrba a späť, na prípoje do Liptovského Mikuláša, do Štrby, prípadne na spoje do Popradu.



"Mikrobus modrej farby označený logom DHZ Štrba bude pristavený štyrikrát pri zastávke SAD Štrba cintorín o 9.30 h, 11.30 h, 13.30 h a 15.30 h. V ostatných časoch bude osobný vlak zastavovať na koľaji bližšie k obci Štrba," dodáva samospráva.



S rekonštrukciou mosta v úseku trate Svit - Štrba začali v marci. V polovici mája z dôvodu realizácie prác uzatvorili aj jednu z prístupových ciest do obce. Pôvodný železničný most nahradí úplne nový, práce by mali trvať 240 dní od odovzdania staveniska. Investorom stavby za približne 3,2 milióna eur je Prešovský samosprávny kraj.