< sekcia Regióny
Na závorovom parkovisku na Kasárenskom námestí budú opravovať výtlky
Mesto informovalo, že sa tam budú v pondelok 11. a utorok 12. mája opravovať výtlky a parkovacia plocha bude úplne uzavretá.
Autor TASR
Košice 10. mája (TASR) - Na závorovom parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach začiatkom týždňa vodiči nezaparkujú. Mesto informovalo, že sa tam budú v pondelok 11. a utorok 12. mája opravovať výtlky a parkovacia plocha bude úplne uzavretá.
„Počas prác sa odstránia výtlky a iné poškodenia na komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort pri parkovaní. Po oprave výtlkov sa bude v priebehu týždňa obnovovať aj vodorovné dopravné značenie, v závislosti od poveternostných podmienok. V tomto prípade obmedzenia potrvajú už len niekoľko hodín,“ uviedla radnica.
Na závorových parkoviskách na Kasárenskom a Festivalom námestí, Strojárenskej a Masarykovej ulici zároveň v týchto prebieha modernizácia závorových systémov a výmena výjazdových terminálov za nové, ktoré umožnia platbu kartou. Pri nej nebudú motoristi využívať platobnú stanicu, ale zaplatia za parkovné priamo pri výjazde z parkoviska.
„Motoristov žiadame o pochopenie a trpezlivosť počas uzávery parkoviska a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie,“ uzatvára mesto.
„Počas prác sa odstránia výtlky a iné poškodenia na komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort pri parkovaní. Po oprave výtlkov sa bude v priebehu týždňa obnovovať aj vodorovné dopravné značenie, v závislosti od poveternostných podmienok. V tomto prípade obmedzenia potrvajú už len niekoľko hodín,“ uviedla radnica.
Na závorových parkoviskách na Kasárenskom a Festivalom námestí, Strojárenskej a Masarykovej ulici zároveň v týchto prebieha modernizácia závorových systémov a výmena výjazdových terminálov za nové, ktoré umožnia platbu kartou. Pri nej nebudú motoristi využívať platobnú stanicu, ale zaplatia za parkovné priamo pri výjazde z parkoviska.
„Motoristov žiadame o pochopenie a trpezlivosť počas uzávery parkoviska a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie,“ uzatvára mesto.