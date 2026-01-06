< sekcia Regióny
Na závorových parkoviskách v Košiciach bude možné platiť kartou
Autor TASR
Košice 6. januára (TASR) - V tomto roku by sa už malo dať zaplatiť parkovné bankomatovou kartou na všetkých závorových parkoviskách, ktoré spravuje mesto Košice. Pre TASR to uviedli z referátu parkovania košického magistrátu.
Mesto Košice spravuje závorové parkoviská na Kasárenskom námestí, na Festivalovom námestí, na Strojárenskej ulici, pred Jumbo centrom, pri obchodnom centre Astória, pred Verejným cintorínom, v parkovacom dome pri Steel Aréne a pred vstupom do areálu zoologickej záhrady. Na piatich z nich sa v súčasnosti nedá platiť kartou.
Začiatkom tohto roka, približne v prvom štvrťroku, má však dôjsť k výmene výjazdových terminálov, pričom budú disponovať aj možnosťou platby bankomatovou kartou. „Po danom úkone bude možné uhradiť parkovné bankomatovou kartou na ďalších štyroch závorových parkoviskách v majetku mesta Košice. Pôjde o závorové parkoviská na Kasárenskom námestí, na Festivalovom námestí, na Strojárenskej ulici a pred obchodným centrom Jumbo,“ spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že na závorovom parkovisku pri OC Astória pribudne táto možnosť v priebehu roka.
