Na zázvorníkoch si pochutnali v Brezovej pod Bradlom aj prezidenti

Brezová pod Bradlom 18. decembra (TASR) – Medzi tradičné pečivo z Kopaníc a Záhoria sa radia aj zázvorníky, ktoré sú obľúbené pre svoju aromatickú chuť. Zázvorníky sú trvanlivé pečivo, a tak ich v domácnostiach mali často schované, ak prišla nečakaná návšteva. "V starých chalupách, ktoré boli vlhké, sa vlhkosť preniesla aj do pečiva a dlho vydržalo chuťovo veľmi dobré. Väčší problém je v súčasnosti v činžiakoch, kde veľmi skoro vyschne. Ja osobne zázvorníky dávam do chladničky, aby nabrali vlhkosť," začala rozprávanie o pečive Janka Ďurkovičová.



Ako takmer každý koláč, aj zázvorníky pečie každá gazdinka ináč. "Robí sa viac druhov, niekto dáva ako prísadu maslo, niekto salajku a niekto sódu bikarbónu, a tak sú aj chuťovo rozdielne. V Brezovej pod Bradlom sa dokonca robia aj kakaové zázvorníky," prezradila 'zázvornikárka'.



V regióne, či už ide o Brezovú pod Bradlom, Bukovec, Myjavu, ale aj ďalšie obce v okolí, poznajú zázvorníky ako recepty starých mám. "Hoci ich robila aj moja mama, ja som sa ich naučila až od mojej svokry, keď som sa vydala na Brezovú. Robím ich podľa starého receptu, ktorý používala už jej mama. Špecifické na nich je, že obsahuje zázvor, ktorý sa používa aj do čaju ako liečivo. Zázvor sám o sebe je v pečive dosť aromatický a láka ľudí, aby zázvorník prežuli a dostal sa do organizmu," povedala Ďurkovičová.



Zázvorníky boli typickým pečivom na svadbu, krstiny, na hody, Vianoce a ďalšie sviatočné príležitosti. Pečivo sa pečie dva dni. "Na prípravu potrebujeme pol kila hladkej múky špeciál, pol kila cukru mletého, jeden balík zázvoru, štyri vajíčka a na špičku noža sódu bikarbónu. Múka a cukor sa musia preosiať na dosku, a potom sa tam dávajú ďalšie prísady. To sa spolu ručne premieša. Do zmesi si spravíme jamku a pridáme vajcia a pomiesime. Cesto rozvaľkáme na hrúbku asi pol centimetra až sedem milimetrov," ozrejmila prípravu odborníčka na zázvorníky. Ako ďalej doplnila, vykrojené cesto sa uloží na vymastený plech a nechá sa sušiť až do druhého dňa. Z jednej dávky sa urobí približne 40 zázvorníkov.



Zázvorníky sa v Brezovej stali tradičným jedlom, na ktorom si pochutnali aj štátne návštevy. "Manžel bol primátorom, a keď prišli rôzne návštevy, vrátane prezidentov, tak sme ich vždy na úrade ponúkali ako tradičné jedlo kraja. Málokto ich poznal a bolo to pre nich vzácne. Je to navyše veľmi chutné k vínku a k našej preslávenej slivovici," uviedla Ďurkovičová.



Aby výroba zázvorníkov bola podľa rodinného receptu a mala nasledovníkov, do pečenia zaúča svoje dve dcéry. "Ak to zoberiem na kalendárny rok, zázvorníky pečiem pomerne často a je to náročné aj na čas, keďže ich v priebehu roka napečiem viac ako 1000," dodala 'zázvornikárka'.