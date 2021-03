Na zber kuchynského odpadu si obyvatelia postupne zvykajú

Liptovský Hrádok 30. marca (TASR) - Obyvatelia Liptovského Hrádku si na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) postupne zvykajú. Dokazuje to vyzbierané množstvo odpadu. Samospráva o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



"Prvý vývoz sme robili 25. januára, predchádzalo mu rozmiestňovanie hnedých nádob na ukladanie tohto typu odpadu. Do konca januára sme vyviezli 1,13 tony BRKO. Vo februári vyzbierané množstvo dosiahlo 6,22 tony a k 24. marcu 2021 je to 5,8 tony," priblížil vedúci odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Roman Beňo.



Pri bytových domoch je momentálne rozmiestnených približne 65 hnedých nádob na zber kuchynského odpadu. Podľa Beňa budú v jarných mesiacoch rozmiestňovať ďalšie nádoby.



"Hoci celý systém zberu ešte nastavujeme, množstvá vyvezeného odpadu ukazujú, že obyvatelia si na zber tohto typu odpadu postupne zvykajú, za čo sa im chceme poďakovať," dodal vedúci odboru.