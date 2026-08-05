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Na zbernom dvore Dúbravka odovzdali občania vyše 1600 ton odpadu
OLO taktiež dostáva spätnú väzbu od návštevníkov zberných dvorov a využíva ju pri ďalšom rozvoji svojich služieb.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Zberný dvor Dúbravka, ktorý otvorili pred rokom, sa stal dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva západnej časti Bratislavy. Navštívilo ho takmer 15.000 obyvateľov, ktorí odovzdali viac ako 1600 ton odpadu na ďalšie zhodnotenie a ekologické zneškodnenie. Ďalšie tri tony zachovalých predmetov putovali na opätovné použitie. TASR o tom informovali z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).
„Zberné dvory zohrávajú dôležitú úlohu pri tom, aby odpad, ktorý nepatrí do bežných zberných nádob, neskončil pri kontajneroch alebo vo voľnej prírode. Čím dostupnejšie tieto služby sú, tým jednoduchšie je pre obyvateľov správne nakladať s odpadom,“ skonštatovala generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová.
Otvorenie zberného dvora na Poliankach podľa mestskej organizácie výrazne zlepšilo dostupnosť zodpovedného, ekologického a zákonného odovzdávania odpadu pre obyvateľov Dúbravky, Karlovej Vsi aj okolitých mestských častí. Kým v minulosti museli mnohí odovzdávať odpad na zbernom dvore v Ružinove, v súčasnosti majú takúto službu bližšie k bydlisku. Súčasťou je aj zberné miesto KOLO, kde je možné odovzdať zachovalé a funkčné predmety vhodné na ďalšie používanie. Najčastejšie prinášajú ľudia nábytok, knihy, hračky, svietidlá či športové potreby.
Prvý rok prevádzky zberného dvora v Dúbravke zároveň ukázal, že otvorenie nového zberného dvora neviedlo k presmerovaniu návštev z ostatných zberných dvorov. Ich návštevnosť podľa OLO neklesla, práve, naopak, zberné dvory využívajú obyvatelia častejšie ako v minulosti. Najčastejšie odovzdávajú objemný, drobný stavebný a záhradný odpad. V minulom roku navštívilo všetky tri zberné dvory OLO takmer 45.000 ľudí.
OLO taktiež dostáva spätnú väzbu od návštevníkov zberných dvorov a využíva ju pri ďalšom rozvoji svojich služieb. Medzi najčastejšie podnety týkajúce sa zberného dvora v Dúbravke patrili rozšírenie možností odovzdávať nebezpečný odpad, úprava otváracích hodín či zlepšenie prístupovej komunikácie k areálu. Rozšírenie služieb o zber nebezpečných odpadov je už v príprave. Ostatným podnetom sa mestská spoločnosť venuje priebežne.
„Zberné dvory zohrávajú dôležitú úlohu pri tom, aby odpad, ktorý nepatrí do bežných zberných nádob, neskončil pri kontajneroch alebo vo voľnej prírode. Čím dostupnejšie tieto služby sú, tým jednoduchšie je pre obyvateľov správne nakladať s odpadom,“ skonštatovala generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová.
Otvorenie zberného dvora na Poliankach podľa mestskej organizácie výrazne zlepšilo dostupnosť zodpovedného, ekologického a zákonného odovzdávania odpadu pre obyvateľov Dúbravky, Karlovej Vsi aj okolitých mestských častí. Kým v minulosti museli mnohí odovzdávať odpad na zbernom dvore v Ružinove, v súčasnosti majú takúto službu bližšie k bydlisku. Súčasťou je aj zberné miesto KOLO, kde je možné odovzdať zachovalé a funkčné predmety vhodné na ďalšie používanie. Najčastejšie prinášajú ľudia nábytok, knihy, hračky, svietidlá či športové potreby.
Prvý rok prevádzky zberného dvora v Dúbravke zároveň ukázal, že otvorenie nového zberného dvora neviedlo k presmerovaniu návštev z ostatných zberných dvorov. Ich návštevnosť podľa OLO neklesla, práve, naopak, zberné dvory využívajú obyvatelia častejšie ako v minulosti. Najčastejšie odovzdávajú objemný, drobný stavebný a záhradný odpad. V minulom roku navštívilo všetky tri zberné dvory OLO takmer 45.000 ľudí.
OLO taktiež dostáva spätnú väzbu od návštevníkov zberných dvorov a využíva ju pri ďalšom rozvoji svojich služieb. Medzi najčastejšie podnety týkajúce sa zberného dvora v Dúbravke patrili rozšírenie možností odovzdávať nebezpečný odpad, úprava otváracích hodín či zlepšenie prístupovej komunikácie k areálu. Rozšírenie služieb o zber nebezpečných odpadov je už v príprave. Ostatným podnetom sa mestská spoločnosť venuje priebežne.