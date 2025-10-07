< sekcia Regióny
Na zborovom koncerte sa predstavia domáce i zahraničné talenty
Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na program s pestrou paletou hudobných štýlov.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave bude v utorok večer dejiskom Medzinárodného zborového koncertu pod pyramídou. Ako ďalej informuje STVR, hudobný večer prinesie stretnutie domácich i zahraničných talentov a stane sa sviatkom zborového spevu.
Na pódiu sa predstavia Drážďanský detský filharmonický zbor, Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, sólisti a hudobní hostia Katarina Mills (klavír), Tatiana Sedmáková (klavír), Ján Prievozník (kontrabas) a Jakub Valíček (bicie nástroje). „Koncert bude dirigovať dvojica uznávaných dirigentov Gunter Berger a Adrian Kokoš,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.
Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na program s pestrou paletou hudobných štýlov. „Domáci zbor uvedie populárnu jazzovú kompozíciu A Little Jazz Mass britského skladateľa Boba Chilcotta v originálnom obsadení - zbor, klavír, kontrabas a bicie,“ uvádza STVR ku koncertu, na ktorom zaznejú aj slovenské ľudové piesne a tradičný černošský spirituál.
Drážďanský detský filharmonický zbor predstaví výber svetovej zborovej tvorby a prinesie aj dojímavú interpretáciu Morriconeho piesne Nella fantasia. „Na záver sa oba zbory spoja v spoločnom vystúpení a publiku ponúknu slovenskú zborovú hymnu Eugena Suchoňa Aká si mi krásna, ktorá sa stala symbolom slovenskej zborovej kultúry,“ poznamenáva organizátor.
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu bol založený v roku 1953 skladateľom a dirigentom Ondrejom Franciscim. Pre rozhlas nahral vyše 500 piesní a vokálnych cyklov, účinkoval na domácich aj medzinárodných festivaloch a súťažiach. Spolupracoval s poprednými orchestrami a sólistami. Od roku 2004 vedie zbor dirigent Adrian Kokoš, ktorý stojí aj za vznikom dievčenskej vetvy zboru. Koncerty zboru sa pravidelne vysielajú v rámci Európskej vysielacej únie (EBU), čím reprezentujú slovenskú hudbu v zahraničí.
