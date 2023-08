Na Zborovskom hrade našlo prácu viac ako 20 nezamestnaných ľudí

Zborov 31. augusta (TASR) - Na obnove Zborovského hradu pracuje 23 ľudí. Ide o ľudí, ktorí boli predtým nezamestnaní. Obec Zborov získala od ministerstva kultúry v rámci národného projektu Ľudia a hrady financie na to, aby ich zamestnala. Podľa starostu obce Jána Šurkalu na hrade nepracujú len Rómovia, ale i ľudia z majority.



"Robia rôzne práce od archeológie, cez murovanie až po to, že teraz sa robí strecha na jednom objekte, čiže je to široký diapazón činností, ktoré tam budú prebiehať do konca októbra. Máme nádej, že v ďalšom období bude nejaká náhrada za to. Uvidíme, ako rýchlo nabehnú nové eurofondy, že by ďalšia sezóna plynule išla," uviedol pre TASR Šurkala s tým, že aktuálne prebiehajú práce na takzvanej modrej pivnici, ktorá bola doposiaľ len provizórne prestrešená.



Združenie na záchranu Zborovského hradu rieši podľa jeho slov operatívu a obec sa snaží zabezpečovať financie. Zháňajú ich z viacerých zdrojov.



"Minulý rok sme nemali projekt na nezamestnaných, ale práce išli. Síce možno v pomalšom tempe, ale išli. Z peňazí, ktoré sme mali, sa to riešilo. Máme nádej, že keď tam budeme takto každoročne pracovať, tak za niekoľko desiatok rokov bude vidno niečo po nás," doplnil Šurkala.



Minulý rok práce financovali z peňazí v rámci dotačnej schémy rezortu kultúry Obnovme si svoj dom, dotácie Prešovského samosprávneho kraja, z dvoch percent daní a zo zbierky na hrade.



"Každoročne dávame z obecného rozpočtu od 20.000 eur do 25.000 eur na stavebné práce. Momentálne pripravujeme projekt cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Malo by ísť o väčšiu investíciu okolo milióna eur," priblížil starosta.



"Máme niektoré objekty už úplne zrekonštruované. Polygonálnu baštu, v ktorej sú rôzne výstavy, aj fotografií, ale aj o Františkovi II. Rákocim, ktorému ten hrad istý čas patril. Sú tam aj zaujímavé fotografie nálezov, exponátov, vykopávok archeologických, ktoré sa tam našli. Z horného hradu je pekný výhľad na okolie," dodal Šurkala.



Hrad podľa jeho slov pravidelne navštevujú turisti zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie a ďalších krajín sveta.