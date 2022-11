Na zdolanie vrcholov VKT majú ľudia v Trenčianskom kraji necelý mesiac

Trenčín 7. novembra (TASR) – Na zdolanie všetkých 20 vrcholov v rámci projektu Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) majú milovníci turistiky či cykloturistiky už len necelý mesiac. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



V poradí 7. Ročník cyklisticko-turistického podujatia v Trenčianskom kraji sa končí koncom novembra. Dvadsiatku predpísaných vrcholov môžu záujemcovia zdolať na bicykli, behom, peši i so psom. Organizátori nezabudli ani na ľudí s hendikepom, ktorým na splnenie stačí zdolať päť vrcholov.



Pre zapojenie sa do VKT je dôležité, aby sa účastníci na každom vrchole odfotili. Na fotografii by malo byť zreteľne jasné aj to, o aký vrchol ide. Fotky je následne potrebné nahrať na webové sídlo vkt-bike.sk. Podporovateľom VKT je TSK spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región.