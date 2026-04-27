Na Zelenej vode našli telo muža
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 27. apríla (TASR) - Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom vyšetrujú smrť 68-ročného muža, ktorého našli mŕtveho v pondelok ráno v rekreačnej oblasti Zelená voda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Telo muža našli ráno, na miesto vyslali policajné hliadky. Momentálne prebiehajú prvotné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku.
„Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom. Polícia začala trestné stíhanie pre zločin zabitia,“ doplnila polícia s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
