Na Zelenej vode postavila radnica altánok pre otužilcov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nový priestor je podľa mesta výsledkom otvorenej a priamej komunikácie s komunitou otužilcov.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 14. decembra (TASR) - V rekreačnom stredisku Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom vybudovala radnica nový altánok pre otužilcov. Komplexný a funkčný priestor poskytne komfort a zázemie v každom počasí. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

„Technické služby mesta vybudovali altánok, ktorý umožňuje prezliekanie v suchu a závetrí, poskytuje priestor na odloženie vecí na lavičky alebo háčiky a po spustení plachty zabezpečí aj súkromie pri prezliekaní. Altánok je postavený na spevnenej ploche z dlažby, ošetrený ochranným náterom a má pevnú strechu, aby bezpečne slúžil dlhé roky,“ informuje radnica.

Nový priestor je podľa mesta výsledkom otvorenej a priamej komunikácie s komunitou otužilcov. Nový altánok je na verejne dostupnej pláži pri rybárskom dome.
