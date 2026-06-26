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Na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom pribudol nový defibrilátor
Defibrilátor na Zelenej vode je zároveň registrovaný v systéme záchrany a evidovaný pre potreby tiesňových liniek 155 a 112.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. júna (TASR) - Na verejne dostupnom mieste v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom pribudol automatický externý defibrilátor (AED). Umiestnený je v blízkosti pláže, cyklochodníka a frekventovaných oddychových zón tak, aby bol v prípade potreby čo najrýchlejšie dostupný. Informovalo o tom Nové Mesto nad Váhom na svojej webovej stránke.
Defibrilátor na Zelenej vode je zároveň registrovaný v systéme záchrany a evidovaný pre potreby tiesňových liniek 155 a 112. Operátori tak v prípade núdze vedia o jeho presnej polohe a môžu volajúceho navigovať k jeho použitiu ešte pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.
Na skrinke AED je QR kód, ktorý po načítaní prevedie základnými krokmi poskytovania prvej pomoci a používania defibrilátora. Skrinka AED je zabezpečená ochrannou plombou, ktorú je možné v prípade núdze veľmi jednoducho odstrániť. Po otvorení sa zároveň aktivuje výrazný akustický alarm, ktorý upozorní okolie na mimoriadnu situáciu a môže privolať ďalších ľudí na pomoc.
Súčasťou vybavenia je aj jednorazový záchranný balíček, v ktorom sa nachádzajú pomôcky potrebné pri poskytovaní prvej pomoci vrátane ochranného náustku pre prípad potreby umelého dýchania.
Defibrilátor na Zelenej vode je zároveň registrovaný v systéme záchrany a evidovaný pre potreby tiesňových liniek 155 a 112. Operátori tak v prípade núdze vedia o jeho presnej polohe a môžu volajúceho navigovať k jeho použitiu ešte pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.
Na skrinke AED je QR kód, ktorý po načítaní prevedie základnými krokmi poskytovania prvej pomoci a používania defibrilátora. Skrinka AED je zabezpečená ochrannou plombou, ktorú je možné v prípade núdze veľmi jednoducho odstrániť. Po otvorení sa zároveň aktivuje výrazný akustický alarm, ktorý upozorní okolie na mimoriadnu situáciu a môže privolať ďalších ľudí na pomoc.
Súčasťou vybavenia je aj jednorazový záchranný balíček, v ktorom sa nachádzajú pomôcky potrebné pri poskytovaní prvej pomoci vrátane ochranného náustku pre prípad potreby umelého dýchania.