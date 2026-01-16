< sekcia Regióny
Na Železnej studničke by sa malo dať korčuľovať aj cez víkend
Na rybníku č. 4, ktorý je najbližšie pri Partizánskej lúke, namerali v piatok hrúbku ľadu od 16 cm pri výpusti do približne 11 cm na okrajoch.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Na Železnej studničke v Bratislave by sa malo dať korčuľovať aj cez víkend, avšak vhodné na to sú len odhrnuté plochy na rybníkoch. Na prezutie môžu návštevníci využiť lavice či gumové rohože, ktoré sú tento rok pre nich pri rybníkoch k dispozícii. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti.
„Na Železnej studničke dnes pracovníci Komunálneho podniku Bratislavy prešli ľadové plochy ručnými frézami a lopatami. Na korčuľovanie sú vhodné iba odhrnuté plochy,“ konštatuje mestská organizácia.
Na rybníku č. 4, ktorý je najbližšie pri Partizánskej lúke, namerali v piatok hrúbku ľadu od 16 cm pri výpusti do približne 11 cm na okrajoch. Na rybníku č. 3 je hrúbka ľadu od 16 do približne 12 cm a na rybníku č. 2 od 16 do približne 11 cm. Mestská organizácia však opätovne upozorňuje, že ide o orientačné merania a hrúbka ľadu sa môže aj v rámci jedného rybníka výrazne líšiť. Pripomína tiež, že vstup na ľadové plochy je vždy na vlastné riziko.
V prípade návštevy Kamzíka neodporúča ísť autom. „Minulý víkend bola situácia s parkovaním veľmi zlá. Odporúčame preto využiť alternatívny spôsob dopravy,“ podotýkajú mestské lesy s tým, že opäť bude premávať špeciálna linka 144, tzv. Sánkobus, ktorá nadväzuje na každý druhý spoj linky 44. Premávať bude od 9.00 do 17.00 h.
Cesta na Kamzík je čistá a udržiavaná, lesné cesty sú zľadovatené. Rovnako zľadovatená je Cvičná lúka, sánkovať sa však dá. Lúka je zároveň po zotmení osvetlená.
