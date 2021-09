Na Železnej studničke je veľa chátrajúcich stavieb, ktoré vlastní štát

Bratislava 29. septembra (TASR) – Na Železnej studničke v Bratislave sa nachádza viacero chátrajúcich stavieb vo vlastníctve štátu, ktoré lesopark špatia a predstavujú potenciálne riziko. Mestské lesy v Bratislave pri väčšine objektov preto iniciovali rokovania na ich získanie do správy a následnú asanáciu. Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Predstavujú potenciálne riziko v podobe viladomov či hotelov, ktoré by však hlbšie v lese spôsobovali problémy najmä v podobe áut. Pri väčšine objektov sme preto už iniciovali rokovania s cieľom získať ich do správy s cieľom asanácie," približujú mestské lesy.



Jednou z takto chátrajúcich budov bola aj ruina bývalého rekreačného strediska Verona, ktorá v stredu vyhorela. Roky opustená budova bola v správe Ministerstva vnútra SR. "Na najbližšom rokovaní preto požiadame o odstránenie zvyškov ruín a "sprírodnenie" tohto pozemku bez ďalšej výstavby,"“ podotkla mestská organizácia.



Požiar opustenej budovy bol nahlásený krátko po 7.00 h ráno. Prieskumom hasiči zistili, že išlo o požiar v poslednom štádiu horenia.