Na Železnej studničke opravili historické ľadovne

Bratislava 8. decembra (TASR) – Na bratislavskej Železnej studničke zrekonštruovali dve vzácne historické ľadovne z čias Ferdinandových kúpeľov. Ľadovne budú pre verejnosť sprístupnené počas víkendu 12. a 13. decembra. TASR o tom informoval Marek Páva z Mestských lesov v Bratislave.



Pivnice boli vďaka spolupráci Mestských lesov v Bratislave s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board vyčistené, opravila sa omietka vstupného portálu, ošetrili sa vnútorné klenbové konštrukcie a odstránili sa nevhodné zásahy z minulosti. Slúžiť budú na akcie pre verejnosť, akou je napríklad edukačná výstava Noc netopierov. Priestory budú k dispozícii aj lokálnym vinárom na nekomerčnú prezentáciu ich vín.



Vnútro pivníc si môže verejnosť prísť pozrieť počas najbližšieho víkendu, v čase od 10.00 do 15.00 h. Otvorenie bude spojené aj so symbolickými vianočnými trhmi, kde si budú môcť ľudia zakúpiť výrobky z mestských lesov, ako kŕmidlá pre vtáky, drevené svietniky na sviečky či medové sety.



Pivnice zapustené vo svahu oproti objektu Rotunda (pri kontajnerovom bufete) boli postavené v 18. storočí. V tých časoch kúpele viedol Jakub Palugay, vlastník vinárskeho impéria, ktorý z nich spravil vychýrené výletné miesto s výbornou kuchyňou. Počas najväčších zimných mrazov sa do ľadovní navozili kusy ľadu z blízkeho potoka Vydrica, ktoré potom počas celého roka chladili potraviny, pivo, víno či šampanské.