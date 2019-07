Na Železnej studničke oslavujú 110. výročie trolejbusovej dopravy

Dopravný podnik si pre návštevníkov pripravil napríklad výstavu prierezom histórie trolejbusovej dopravy.

Bratislava 20. júla (TASR) - Hlavné mesto si v sobotu pripomína 110. výročie spustenia trolejbusovej dopravy. Bratislavčania môžu počas celého dňa navštíviť podujatie na Železnej studničke, kde Dopravný podnik Bratislava (DPB) vystavil niekoľko exponátov trolejbusov. V sobotu tiež premáva linka 207 zadarmo, DPB na ňu vypravil päť rôznych typov trolejbusov, medzi nimi aj historické vozidlá. Podujatie trvá do 16.00 h.



Na Železnú studničku, do niekdajšej Vydrickej doliny, začala 19. júla 1909 premávať elektrická automobilová linka ako predchodkyňa dnešných trolejbusov. Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová poukázala, že hlavné mesto malo už pred viac ako 100 rokmi ekologickú dopravu v pomerne veľkom rozsahu.



Doprava v Bratislave je podľa Kratochvílovej najväčší znečisťovateľ životného prostredia. "Potrebujeme robiť opatrenia, aby sme preferovali mestskú hromadnú dopravu. Ide v prvom rade o to, aby sa znížil počet osobných motorových vozidiel," skonštatovala na otvorení sobotného podujatia. Doplnila, že trolejbusová doprava spolu s električkovou má význam z hľadiska ekológie.



Ako pripomenul predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský, aktuálne majú vo vozovom parku 130 prevádzkových trolejbusov, z toho 120 úplne nových. Do budúcna plánujú trolejbusovú infraštruktúru rozšíriť. "Zatiaľ sa pripravuje projekt zavedenia trolejbusovej linky z Kramárov na Dlhé diely cez Mlynskú dolinu. Pripravuje sa dostavba električkovej radiály v Petržalke a tiež rekonštrukcia a modernizácia ďalších električkových radiál," povedala Kratochvílová.



Dopravný podnik si pre návštevníkov pripravil napríklad výstavu prierezom histórie trolejbusovej dopravy. Z Patrónky na sobotné podujatie na Železnej studničke premáva linka č. 43, na ktorú dopravný podnik nasadil historický kĺbový autobus TAM 272.