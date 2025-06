Na Železnej studničke platia nové pravidlá parkovania

Bratislava 2. júna (TASR) - Na Železnej studničke v Bratislave platia od júna nové pravidlá parkovania. Cez týždeň je parkovanie spoplatnené. Pripomína to Bratislavský parkovací asistent (PAAS) na sociálnej sieti. Avizovaná zmena má zabezpečiť, aby bolo parkovanie pre návštevníkov lesoparku či Partizánskej lúky dostupnejšie.



„Doteraz bývali tieto parkoviská cez pracovné dni plné áut ľudí, ktorí dochádzajú do práce v okolí. Pre tých, ktorí sem prichádzali za oddychom, potom často nezostalo voľné parkovacie miesto,“ podotýka PAAS.



Po novom je možné parkovať na parkoviskách zdarma len prvé tri hodiny. Po troch hodinách je parkovanie spoplatnené - každých začatých 15 minút stojí 0,25 eura. Platí to len počas pracovných dní, počas víkendov a sviatkov zostáva parkovanie bezplatné.



Návštevníci môžu zároveň na týchto parkoviskách využiť aj 50-percentnú zľavu pre elektromobily a 90-percentnú zľavu pre osoby s ŤZP, ak sú zaregistrované v databáze PAAS.