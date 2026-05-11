Na Železnej studničke prebieha rozsiahla obnova dvoch rybníkov
Rybníky neprešli zásadnou, respektíve komplexnou obnovou od 80. rokov, hoci plnia dôležité funkcie z pohľadu prírody aj mesta.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Na Železnej studničke v Bratislave prebieha rozsiahla obnova dvoch rybníkov, a to rybníka č. 1 a 2. Ide o o jeden z najväčších zásahov do vodných plôch v lesoparku za posledné desaťročia. Rybníky nečistili približne 40 rokov, aktuálne práce reagujú na ich nevyhovujúci technický stav. TASR o tom informovali z Mestských lesov v Bratislave.
„Technické objekty sú po desaťročiach prevádzky vo výrazne opotrebovanom stave a dno rybníkov je zanesené sedimentom, preto si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu,“ skonštatoval riaditeľ Mestských lesov Marek Páva.
Rybníky neprešli zásadnou, respektíve komplexnou obnovou od 80. rokov, hoci plnia dôležité funkcie z pohľadu prírody aj mesta. Zanesené dno v súčasnosti znižuje ich kapacitu, zhoršuje kvalitu vody a obmedzuje ich ekologickú funkciu. Aktuálne odstraňujú nánosy sedimentu z dna prvého rybníka, prebiehajú tiež prípravné práce na rekonštrukciu technických objektov, ktoré zabezpečujú napúšťanie a vypúšťanie vody. Čistenie prebieha v spolupráci s okresným úradom ako sanácia mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.
Projekt je súčasťou programu Interreg SK-AT v rámci iniciatívy ecoMarLes. Jeho súčasťou sú aj opatrenia zamerané na budovanie mokradí, vodozádržné riešenia, liahniská pre obojživelníky a odborné prieskumy vodných ekosystémov.
Mestské lesy realizujú postupnú obnovu vodných plôch v celom lesoparku. Minulý rok prebehli zásahy na menších lokalitách ako Jazierko u Slivu, Srnie, Medáreň.
