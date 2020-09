Na železnici v Košiciach vzniká unikátny trenažér pre rušňovodičov

Košice 27. septembra (TASR) – Nefunkčná kabína lokomotívy, ktorá sa nachádza na konečnej stanici Košickej detskej historickej železnice na Alpinke, dostane nový život. Stane sa z nej jedinečný trenažér pre rušňovodičov.



Realizátormi sú košickí študenti a dobrovoľníci železničky, devätnásťročný Slavomír Slezák, maturant na Strednej priemyselnej škole dopravnej (SPŠD), a šestnásťročný Michal Kišeľák z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského. Ako ďalej informovalo občianske združenie Detská železnica Košice, projekt autentického simulátora pre rušňovodičov v reálnej kabíne lokomotívy zaujal aj porotu Festivalu vedy a techniky AMAVET vlani v Bratislave.



Nápad podľa realizátorov vznikol spontánne, zo záujmu o železnicu, ale aj zo snahy ukázať ľudom niečo nové. "Pracujeme na vernej kópii trenažéra lokomotívy radu 750. Takýto trenažér bude prvý svojho druhu, pretože bude umiestnený v originálnej kabíne lokomotívy prezývanej Okuliarnik," priblížil Slezák.



Pri realizácii zámeru študentom s financiami pomáha občianske združenie, so zháňaním súčiastok im vyšli v ústrety najmä zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a ďalších dopravcov. Pri technickej konštrukcii si pomohli aj informáciami z internetu.



"Doteraz sme do toho investovali najmä svoj čas, väčšinu súčiastok máme zdarma. Ostatné prepláca občianske združenie Detská železnica Košice. Tie najväčšie investície nás ešte len čakajú - maľovanie interiéru aj exteriéru, monitory, fólie, riadiaci kontrolér - toto všetko by mala pokryť práve detská železnica, alebo sa možno pridajú aj nejakí sponzori," popísal blízke plány Kišeľák.



Podľa riaditeľa Detskej železnice Košice Ľubomíra Lehotského ide o slovenský unikát. "Rušňovodičských trenažérov je u nás síce viac, ale tento bude ako prvý umiestnený v reálnej kabíne strojvodcu, navyše v priestore, ktorý bude počas prevádzkových dní dostupný širokej verejnosti. Aj preto veríme, že, hoc v neľahkých časoch, železničné firmy alebo aj ministerstvo školstva, dopravy či krajské samosprávy, pod ktoré patria mnohé stredné odborné školy, zaujme tento nápad a podporia ho," uviedol.



Na čelných sklách kabíny budú umiestnené dva monitory, na ktorých sa zobrazí reálna trať Margecany - Banská Bystrica, kde sa tieto lokomotívy preslávili najviac na niekdajšom rýchliku Horehronec. Lokomotíva bude trúbiť aj svietiť, náter bude pôvodný v modro-žltom prevedení. Zariadenie podľa autorov uvítajú najmä mladí ľudia, ktorí by chceli pracovať na železnici, alebo aj tí, ktorí by si len chceli vyskúšať prácu rušňovodiča. Trenažér by chceli spustiť do prevádzky na jar budúceho roku.