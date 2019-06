Na železničnej stanici v Banskej Bystrici vybudovali prvé cykloboxy

Cyklostanovište pozostáva z cykloboxov, prístrešku s klasickými cyklostojanmi, nabíjačky pre e-biky, verejnej pumpy či úložných uzamykateľných skriniek.

Banská Bystrica 3. júna (TASR) – Už v týchto dňoch môžu Banskobystričania a návštevníci využívať cyklostanovište, ktoré mesto pod Urpínom vybudovalo pri železničnej stanici. Za poplatok môžu bezpečne "zaparkovať" svoj bicykel a využiť ďalšie služby. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



Cyklostanovište pozostáva z cykloboxov, prístrešku s klasickými cyklostojanmi, nabíjačky pre e-biky, verejnej pumpy či úložných uzamykateľných skriniek. Je tam priestor pre 12 bicyklov.



Podľa Mojžišovej samospráva sa už dlhý čas snaží s Nadáciou Ekopolis i ďalšími európskymi partnermi realizovať projekt Movecit, zacielený na tvorbu plánov udržateľnej mobility. Hlavným cieľom je zníženie emisií CO2 zavedením rôznych opatrení. Od roku 2018 má mesto svoj inštitucionálny plán udržateľnej mobility a postupne ho aplikuje v praxi.



"Banskobystričania sú aktívni a zo strany verejnosti vnímam záujem o životné prostredie. Dnes je trend, že jednej domácnosti prislúcha viac áut, no od obyvateľov prichádza mnoho požiadaviek na dobudovanie cyklotrás v našom meste. Je to zložitý proces, nakoľko vhodná trasa vždy vedie cez niekoľko cudzích pozemkov, no postupne na tom pracujeme a verím, že sa nám to podarí. Podporujeme projekty, v ktorých obyvatelia vymenia auto za MHD či bicykel, alebo prídu do práce pešo. Zapája sa stále viac záujemcov, čo ma teší," konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.