Na železničnej stanici v Bratislave bude možnosť predvianočnej spovede
Záujemcom ju ponúkne bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Na hlavnej železničnej stanici v Bratislave bude aj tento rok v pondelok a v utorok (23. 12.) k dispozícii možnosť predvianočnej spovede a osobného rozhovoru. Záujemcom ju ponúkne bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala na svojom webe.
Aktivita sa uskutočňuje v salóniku na prvom nástupišti v čase od 12.00 h do 14.00 h. „Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu predvianočnej prítomnosti cirkvi na miestach, kde sa denne stretávajú tisíce ľudí. Cieľom je priniesť duchovné povzbudenie, blízkosť a priestor na stíšenie uprostred adventného zhonu,“ priblížila KBS.
Biskup Haľko týmto spôsobom pozýva ľudí zastaviť sa, porozprávať sa o radostiach i starostiach života a pripraviť sa na slávenie Vianoc aj duchovne. Predvianočné rozhovory a spovedanie na stanici sú podľa KBS svedectvom otvorenej cirkvi, ktorá vychádza v ústrety človeku tam, kde sa nachádza.
