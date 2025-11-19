< sekcia Regióny
Na železničnej stanici v Košiciach sa vykoľajil vozeň vlaku
K žiadnym zraneniam nedošlo.
Autor TASR,aktualizované
Košice 19. novembra (TASR) - Na železničnej stanici v Košiciach došlo v stredu ráno k vykoľajeniu osobného vlaku. Ako pre TASR spresnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, konkrétne išlo o vyskočenie posledného podvozku z koľaje, pričom došlo aj k poškodeniu trate.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre TASR potvrdila, že krátko po 7.00 h pri vchode osobného vlaku do košickej stanice došlo pri nízkej rýchlosti k situácii, keď sa podvozok posledného vozňa dostal mimo koľaje. „Vlak zostal stabilný a situáciu aktuálne riešime,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Presná príčina a okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania.
„Na miesto nehody bola privolaná aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci po tom, čo jedna cestujúca nahlásila bolesť kolena. Pred príchodom záchranárov však z miesta nehody odišla a nebolo potrebné žiadne ošetrenie cestujúcich ani personálu,“ uviedla.
Následkom udalosti došlo k poškodeniu 9. a 11. koľaje. Podľa ŽSR sa bude posudzovať stav trate, stav vozňa a prípadná chyba takzvanej podhodenie výhybky.
„V dôsledku mimoriadnej udalosti je doprava v dotknutom úseku čiastočne obmedzená. ŽSR robia všetko pre to, aby bola počas dnešného dňa obnovená prevádzka aspoň po jednej koľaji,“ povedala Lániková. Zároveň pripomenula, že na košickej stanici od stredy do piatka (21. 11.) sú plánované výlukové práce, ktoré si vyžiadajú dočasné odrieknutie niektorých regionálnych vlakov na trasách Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany, a to v úseku Košice – Kysak.
