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MIMORIADNA UDALOSŤ: V Kútoch bola doprava vedená po jednej koľaji
Mimoriadna udalosť sa týkala nákladného vlaku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorý prešiel návesť Stoj.
Autor TASR,aktualizované
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Kúty 2. septembra (TASR) - Dopravu po prvej traťovej koľaji na železničnej stanici v Kútoch po mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala v stredu krátko popoludní, opäť obnovili. Doprava v úseku Kúty - štátna hranica - Kúty bola dočasne vedená obojsmerne po druhej traťovej koľaji. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.
Mimoriadna udalosť sa týkala nákladného vlaku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorý prešiel návesť „Stoj“. Bližšie okolnosti udalosti ani prípadné následky zatiaľ dopravca nešpecifikoval. „Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania, preto v tejto chvíli nemôžeme poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila Lániková.
Mimoriadna udalosť sa týkala nákladného vlaku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorý prešiel návesť „Stoj“. Bližšie okolnosti udalosti ani prípadné následky zatiaľ dopravca nešpecifikoval. „Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania, preto v tejto chvíli nemôžeme poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila Lániková.