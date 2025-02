Na železničnej stanici v Žiline spustili do prevádzky nové výťahy

Žilina 4. februára (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Žiliny môžu od začiatku tohto týždňa využívať výťahy v podchode v blízkosti železničnej stanice, ktoré sú súčasťou komplexnej rekonštrukcie železničného uzla Žilina. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, výťahy výrazne uľahčia presun ľuďom z Hviezdoslavovej na Uhoľnú ulicu.



Nové výťahy zabezpečia bezbariérový prístup a vyšší komfort pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, s kočíkmi či bicyklom. "Po uzavretí podjazdu na Kysuckej ulici z dôvodu rekonštrukcie železničnej infraštruktúry bol prechod pre týchto obyvateľov značne sťažený a prechod bol možný len cez provizórnu lávku," uviedla Ondrášová.



Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik spomenul, že samotná výstavba výťahov bola ukončená ešte v roku 2023. "Vzhľadom k stále prebiehajúcim stavebným prácam v železničnom podchode musela žilinská radnica, ako budúci správca výťahov, počkať na uvedenie do predčasného užívania," vysvetlil Vozárik. Dodal, že po dokončení rekonštrukcie podchodu prejde aj ten do správy mesta.



Projekt rekonštrukcie železničného uzla Žilina rieši komplexnú obnovu železničnej infraštruktúry v Žiline a jeho blízkom okolí. Jednu z historicky najväčších investícii do železníc na Slovensku zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.