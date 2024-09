Na železničnej stanici v Žiline uzatvoria 1. októbra staré nástupištia

Žilina 26. septembra (TASR) - Od 1. októbra dôjde v rámci modernizácie železničného uzla Žilina k významnej zmene v organizácii dopravy. Uzatvorené budú staré nástupištia s označením 1, 1R, 2, 5, 6 a 7, pričom stavebné práce sa presunú do tejto časti stanice a všetky vlaky budú prepravované po novej časti koľajiska. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Vladimíra Bahýlová.



"Cestujúcim budú k dispozícii nové nástupištia č. 3 a 4 pre vlaky všetkých smerov okrem Rajca. Pre regionálne rýchliky z Bratislavy a do Bratislavy (vlaky č. 701 - 716) bude slúžiť dočasné nástupište s označením U, ktoré je prístupné z podchodu z Národnej, resp. Uhoľnej ulice. V prípade mimoriadností môžu byť na toto nástupište presmerované aj iné vlaky," uviedla Bahýlová. Upozornila tiež, že v období od 1. októbra 2024 do 30. apríla 2025 bude úplne vylúčená železničná trať Žilina - Rajec a zavedená bude náhradná autobusová doprava.



Vstup do areálu železničnej stanice zo strany Ulice P. O. Hviezdoslava bude počas stavebných prác z dôvodu bezpečnosti uzatvorený, okrem vstupu cez vestibul. "Vestibul bude zo strany prvého nástupišťa uzatvorený a prístup bude len zo strany od mesta. Schodištia z podchodu na prvé a druhé nástupište budú uzatvorené. Parkovisko pred budovou železničnej stanice nebude prístupné pre osobné automobily," dodala hovorkyňa ŽSR s tým, že výluková činnosť by mala byť ukončená v decembri budúceho roka.



Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt financujú z eurofondov. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.