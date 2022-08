Na železničnej stanici vo Vajnoroch má vzniknúť prestupný terminál

Bratislava 17. augusta (TASR) – Ďalší prestupný terminál integrovanej dopravy spolu so záchytným parkoviskom v Bratislavskom kraji pripravujú vo Vajnoroch. Projekt, na ktorý bratislavská mestská časť už podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, sa nachádza v procese posudzovania.



"Pripravili sme projekt záchytného parkoviska a prestupného terminálu na železničnej stanici Vajnory, vznikne tam dvadsať parkovacích miest. Vynovíme tiež zastávku autobusov, vrátane zázemia a obratiska. V pláne máme tiež priviesť na stanicu cyklotrasu," priblížil starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Michal Vlček. Očakáva, že nový prestupný terminál bude motiváciou využívať vlakovú prímestskú dopravu aj pre tých obyvateľov Vajnôr, ktorí bývajú vo vzdialenejších častiach od stanice.



Mestská časť spolupracuje na projekte so Železnicami SR, ktoré vlastnia budovu aj železničnú infraštruktúru a od ktorých si mestská časť prevzala do nájmu pozemky pre budúce parkovisko, ďalšími partnermi sú Dopravný podnik Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Predseda BSK Juraj Droba zdôraznil, že budúcnosť dopravy v kraji predstavujú práve vlaky. "Železnica je nielen ekologický, ale aj bezpečný spôsob dopravy, vysvetlil Droba, ktorý zároveň zdôraznil, že podmienkou zatraktívnenia verejnej dopravy sú komfortné dopravné prostriedky, nadväznosť spojov i kultúrne prostredie v rámci staníc. Pripomenul, že v Bratislavskom kraji v nedávnom období pribudlo šesť záchytných parkovísk a prestupných terminálov – v Pezinku, Malackách, Svätom Jure, Šenkviciach a v Ivanke pri Dunaji. Tesne pred kolaudáciou je aj terminál P+R v Bernolákove. Nenávratný finančný príspevok z eurofondov získal prestupný uzol pre udržateľnú dopravu vo Veľkých Levároch, ako aj projekt výstavby záchytného parkoviska v Senci.



Riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová v tejto súvislosti informovala, že kraj dokázal v spolupráci s mestami a obcami na budovanie prestupných terminálov získať viac ako 70 miliónov eur.