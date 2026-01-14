Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA NA ŽELEZNICI: Vlak sa pri Nových Zámkoch zrazil s autom

V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. Pre cestujúcich bola v úseku Bajč - Komárno zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Bajč 14. januára (TASR) - Na železničnom priecestí pri obci Bajč v okrese Komárno sa v ranných hodinách zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Cestujúci vo vlaku neboli zranení, vodič motorového vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.

Nehoda sa stala o 8.50 h v úseku Hurbanovo - Bajč. K stretu osobného vlaku Os 4808 Komárno - Nové Zámky s motorovým vozidlom došlo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené svetelnou signalizáciou.

V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. Pre cestujúcich bola v úseku Bajč - Komárno zabezpečená náhradná autobusová doprava. Udalosť je predmetom policajného vyšetrovania.
