Na Zemplíne je najviac odídencov z Ukrajiny v Michalovciach

Michalovce 8. apríla (TASR) – Spomedzi šiestich okresných miest na Zemplíne našlo najviac odídencov z Ukrajiny dočasné útočisko pred vojnou v Michalovciach. Aj napriek blízkosti Sobraniec k hraničnému priechodu vo Vyšnom Nemeckom tu o príspevok na bývanie pre vojnových utečencov požiadalo najmenej domácností. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli mestské úrady (MsÚ) jednotlivých okresných miest po uzavretí prijímaní žiadostí o príspevok na bývanie pre ukrajinských odídencov.



"K dnešnému (8. 4.) ránu sme evidovali 51 osôb, ktoré poskytujú ubytovanie 182 ukrajinským obyvateľom, 113 dospelým a 69 deťom do 15 rokov," informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry michalovského MsÚ Mária Stričková s tým, že vo väčšine prípadov sú na ubytovanie odídencov využívané byty.



V Snine, ktorá je prvým okresným mestom za hraničným priechodom v Ubli, našlo podľa slov Miroslavy Špitalikovej útočisko v 32 domácnostiach 78 ukrajinských dospelých a 55 detí.



Mesto Vranov nad Topľou aktuálne eviduje spolu 108 odídencov z Ukrajiny. V 26 domácnostiach, ale i kláštore či na fare tu býva 52 dospelých a 56 detí do 15 rokov.



V Humennom poskytuje 87 Ukrajincom dočasný domov 23 domácností. Podľa slov Mariána Škubu z tlačového referátu MsÚ je medzi ubytovanými 55 dospelých a 32 detí do 15 rokov.



V 13 domácnostiach v Medzilaborciach našlo útočisko 63 ukrajinských vojnových utečencov. Ako pre TASR uviedla Vladimíra Begeniová z organizačného odboru MsÚ, má ísť o 33 dospelých a 30 detí do 15 rokov.



Deväť dospelých a desať detí z Ukrajiny u seba prichýlilo päť rodín v Sobranciach. Podľa slov primátora Pavla Džurinu ide o ukrajinské rodiny, ktoré poskytli azyl svojim príbuzným.