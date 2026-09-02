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Na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi
Tiene v oblakoch budú pokračovať aj vo štvrtok. Scenár má zahŕňať simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu žiakov či klientov zariadení sociálnych služieb.
Autor TASR
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Michalovce 2. septembra (TASR) - Na východe Slovenska sa v stredu začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v Michalovciach popoludní uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu.
„Cieľom cvičenia dnes nebolo len zistiť, či jednotlivé zložky dokážu vzájomne zasiahnuť, ale preverujeme, ako dokážu spoločne fungovať. Aké sú reakčné časy, ako prúdia informácie, ako sa prijímajú rozhodnutia a či je možné tieto rozhodnutia v praxi reálne vykonať,“ uviedol minister.
Podľa neho musí Slovensko reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie a byť pripravené aj na hrozby súvisiace so sabotážami, podpaľačskými útokmi či zneužitím dronov. Pripomenul nedávny prípad plánovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske, ktorý bezpečnostné zložky prekazili. „Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba ako hypotetickú hrozbu alebo vzdialený problém,“ povedal Šutaj Eštok. Poukázal tiež na vojnu na Ukrajine a prípady narušenia vzdušného priestoru viacerých členských štátov NATO na jeho východnom krídle.
V stredu cvičiace zložky simulovali zásah bezpilotného prostriedku do priemyselného objektu. Podľa scenára nasledoval výbuch v sklade, požiar a hromadné zranenie ľudí. Cvičenie preverilo spoločný postup hasičov, polície, zdravotných záchranárov a ďalších zložiek, ako aj triedenie a transport zranených. Do cvičenia sa zapojili aj nemocnice v Michalovciach a Trebišove, ktoré aktivovali svoje traumatologické plány. Simulovaný hromadný príjem sa týkal viac ako 40 pacientov.
Krízový štáb Košického kraja zasadal podľa prednostu Okresného úradu Košice Tomáša Kysela v reakcii na vývoj simulovaných mimoriadnych udalostí. Scenár počítal aj s panikou obyvateľov, občianskymi nepokojmi, rabovaním, narušením fungovania samosprávy či šírením neoverených informácií do ďalších obcí a okresov. „Keďže tieto problémy môžu aj v reálnej situácii eskalovať a situácia sa nemusí zmierňovať ani po nasadení všetkých dostupných síl a prostriedkov, Krízový štáb Košického kraja zasadol a prijal opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov,“ priblížil prednosta.
Počas prvého dňa sa ukázali oblasti, v ktorých je možné systém krízového riadenia zlepšiť. Celkové výsledky a vyhodnotenie cvičenia má rezort predložiť vláde do 15. decembra.
Tiene v oblakoch budú pokračovať aj vo štvrtok (3. 9.). Scenár má zahŕňať simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu žiakov či klientov zariadení sociálnych služieb. Súčasťou cvičenia bude tiež administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Minister zdôraznil, že reálny výnimočný stav sa nevyhlasuje a práva obyvateľov nebudú nijako obmedzené.
Rezort vnútra chce zároveň v najbližších mesiacoch spustiť informačnú kampaň s názvom 72 hodín. Jej cieľom má byť vysvetliť obyvateľom, ako sa pripraviť na prvé tri dni po vzniku závažnej mimoriadnej udalosti.
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„Cieľom cvičenia dnes nebolo len zistiť, či jednotlivé zložky dokážu vzájomne zasiahnuť, ale preverujeme, ako dokážu spoločne fungovať. Aké sú reakčné časy, ako prúdia informácie, ako sa prijímajú rozhodnutia a či je možné tieto rozhodnutia v praxi reálne vykonať,“ uviedol minister.
Podľa neho musí Slovensko reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie a byť pripravené aj na hrozby súvisiace so sabotážami, podpaľačskými útokmi či zneužitím dronov. Pripomenul nedávny prípad plánovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske, ktorý bezpečnostné zložky prekazili. „Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba ako hypotetickú hrozbu alebo vzdialený problém,“ povedal Šutaj Eštok. Poukázal tiež na vojnu na Ukrajine a prípady narušenia vzdušného priestoru viacerých členských štátov NATO na jeho východnom krídle.
V stredu cvičiace zložky simulovali zásah bezpilotného prostriedku do priemyselného objektu. Podľa scenára nasledoval výbuch v sklade, požiar a hromadné zranenie ľudí. Cvičenie preverilo spoločný postup hasičov, polície, zdravotných záchranárov a ďalších zložiek, ako aj triedenie a transport zranených. Do cvičenia sa zapojili aj nemocnice v Michalovciach a Trebišove, ktoré aktivovali svoje traumatologické plány. Simulovaný hromadný príjem sa týkal viac ako 40 pacientov.
Krízový štáb Košického kraja zasadal podľa prednostu Okresného úradu Košice Tomáša Kysela v reakcii na vývoj simulovaných mimoriadnych udalostí. Scenár počítal aj s panikou obyvateľov, občianskymi nepokojmi, rabovaním, narušením fungovania samosprávy či šírením neoverených informácií do ďalších obcí a okresov. „Keďže tieto problémy môžu aj v reálnej situácii eskalovať a situácia sa nemusí zmierňovať ani po nasadení všetkých dostupných síl a prostriedkov, Krízový štáb Košického kraja zasadol a prijal opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov,“ priblížil prednosta.
Počas prvého dňa sa ukázali oblasti, v ktorých je možné systém krízového riadenia zlepšiť. Celkové výsledky a vyhodnotenie cvičenia má rezort predložiť vláde do 15. decembra.
Tiene v oblakoch budú pokračovať aj vo štvrtok (3. 9.). Scenár má zahŕňať simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu žiakov či klientov zariadení sociálnych služieb. Súčasťou cvičenia bude tiež administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Minister zdôraznil, že reálny výnimočný stav sa nevyhlasuje a práva obyvateľov nebudú nijako obmedzené.
Rezort vnútra chce zároveň v najbližších mesiacoch spustiť informačnú kampaň s názvom 72 hodín. Jej cieľom má byť vysvetliť obyvateľom, ako sa pripraviť na prvé tri dni po vzniku závažnej mimoriadnej udalosti.