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Na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi

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Na snímke národné cvičenie „Tiene v oblakoch“ v podniku vo Veľkých Kapušanoch v stredu 2. septembra 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Tiene v oblakoch budú pokračovať aj vo štvrtok. Scenár má zahŕňať simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu žiakov či klientov zariadení sociálnych služieb.

Autor TASR
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Michalovce 2. septembra (TASR) - Na východe Slovenska sa v stredu začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v Michalovciach popoludní uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu.

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„Cieľom cvičenia dnes nebolo len zistiť, či jednotlivé zložky dokážu vzájomne zasiahnuť, ale preverujeme, ako dokážu spoločne fungovať. Aké sú reakčné časy, ako prúdia informácie, ako sa prijímajú rozhodnutia a či je možné tieto rozhodnutia v praxi reálne vykonať,“ uviedol minister.

Podľa neho musí Slovensko reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie a byť pripravené aj na hrozby súvisiace so sabotážami, podpaľačskými útokmi či zneužitím dronov. Pripomenul nedávny prípad plánovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske, ktorý bezpečnostné zložky prekazili. „Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba ako hypotetickú hrozbu alebo vzdialený problém,“ povedal Šutaj Eštok. Poukázal tiež na vojnu na Ukrajine a prípady narušenia vzdušného priestoru viacerých členských štátov NATO na jeho východnom krídle.

Na snímke národné cvičenie „Tiene v oblakoch“ v podniku vo Veľkých Kapušanoch v stredu 2. septembra 2026.
Foto: TASR - Roman Hanc


V stredu cvičiace zložky simulovali zásah bezpilotného prostriedku do priemyselného objektu. Podľa scenára nasledoval výbuch v sklade, požiar a hromadné zranenie ľudí. Cvičenie preverilo spoločný postup hasičov, polície, zdravotných záchranárov a ďalších zložiek, ako aj triedenie a transport zranených. Do cvičenia sa zapojili aj nemocnice v Michalovciach a Trebišove, ktoré aktivovali svoje traumatologické plány. Simulovaný hromadný príjem sa týkal viac ako 40 pacientov.



Krízový štáb Košického kraja zasadal podľa prednostu Okresného úradu Košice Tomáša Kysela v reakcii na vývoj simulovaných mimoriadnych udalostí. Scenár počítal aj s panikou obyvateľov, občianskymi nepokojmi, rabovaním, narušením fungovania samosprávy či šírením neoverených informácií do ďalších obcí a okresov. „Keďže tieto problémy môžu aj v reálnej situácii eskalovať a situácia sa nemusí zmierňovať ani po nasadení všetkých dostupných síl a prostriedkov, Krízový štáb Košického kraja zasadol a prijal opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov,“ priblížil prednosta.

Počas prvého dňa sa ukázali oblasti, v ktorých je možné systém krízového riadenia zlepšiť. Celkové výsledky a vyhodnotenie cvičenia má rezort predložiť vláde do 15. decembra.

Na snímke národné cvičenie „Tiene v oblakoch“ v podniku vo Veľkých Kapušanoch v stredu 2. septembra 2026.
Foto: TASR - Roman Hanc


Tiene v oblakoch budú pokračovať aj vo štvrtok (3. 9.). Scenár má zahŕňať simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu žiakov či klientov zariadení sociálnych služieb. Súčasťou cvičenia bude tiež administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Minister zdôraznil, že reálny výnimočný stav sa nevyhlasuje a práva obyvateľov nebudú nijako obmedzené.

Rezort vnútra chce zároveň v najbližších mesiacoch spustiť informačnú kampaň s názvom 72 hodín. Jej cieľom má byť vysvetliť obyvateľom, ako sa pripraviť na prvé tri dni po vzniku závažnej mimoriadnej udalosti.
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