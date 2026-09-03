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Na Zemplíne pokračuje cvičenie Tiene v oblakoch, preveria aj evakuáciu
Cieľom cvičenia Tiene v oblakoch je preveriť pripravenosť systému civilnej ochrany a krízového riadenia.
Autor TASR
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Michalovce 3. septembra (TASR) - Na Zemplíne bude vo štvrtok pokračovať druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Scenáre sa dotknú aj škôl a zariadení sociálnych služieb, preverovať sa bude varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuácia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uviedol, že vo štvrtok bude cvičenie pokračovať simulovaným narušením vzdušného priestoru.
„Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadení sociálnych služieb,“ priblížil. Súčasťou bude tiež preverenie rozhodovacích procesov štátu pri najzávažnejších krízových situáciách a administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Minister zdôraznil, že pôjde výlučne o súčasť cvičenia. Reálny výnimočný stav sa nevyhlasuje a práva obyvateľov nebudú nijako obmedzené.
Cieľom cvičenia Tiene v oblakoch je preveriť pripravenosť systému civilnej ochrany a krízového riadenia, reakčné časy jednotlivých zložiek, tok informácií a schopnosť štátu, samospráv a záchranných zložiek koordinovane reagovať na rozsiahlu mimoriadnu udalosť.
Do dvojdňového cvičenia sa zapájajú stovky ľudí vrátane hasičov, policajtov, zdravotných záchranárov, príslušníkov Ozbrojených síl SR, samospráv či zdravotníkov. Okrem Veľkých Kapušian sa koná aj v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas oboch dní je naplánovaných celkovo sedem simulovaných situácií.
Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Jaroslav Kmeť už pred začiatkom cvičenia upozornil obyvateľov na zvýšený pohyb záchranných a bezpečnostných zložiek. „Chcem upozorniť obyvateľov, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na linku 112, pretože môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ uviedol.
„Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadení sociálnych služieb,“ priblížil. Súčasťou bude tiež preverenie rozhodovacích procesov štátu pri najzávažnejších krízových situáciách a administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Minister zdôraznil, že pôjde výlučne o súčasť cvičenia. Reálny výnimočný stav sa nevyhlasuje a práva obyvateľov nebudú nijako obmedzené.
Cieľom cvičenia Tiene v oblakoch je preveriť pripravenosť systému civilnej ochrany a krízového riadenia, reakčné časy jednotlivých zložiek, tok informácií a schopnosť štátu, samospráv a záchranných zložiek koordinovane reagovať na rozsiahlu mimoriadnu udalosť.
Do dvojdňového cvičenia sa zapájajú stovky ľudí vrátane hasičov, policajtov, zdravotných záchranárov, príslušníkov Ozbrojených síl SR, samospráv či zdravotníkov. Okrem Veľkých Kapušian sa koná aj v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas oboch dní je naplánovaných celkovo sedem simulovaných situácií.
Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Jaroslav Kmeť už pred začiatkom cvičenia upozornil obyvateľov na zvýšený pohyb záchranných a bezpečnostných zložiek. „Chcem upozorniť obyvateľov, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na linku 112, pretože môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ uviedol.