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Na Zemplíne sa začína cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch
Počas dvoch dní sa uskutoční sedem simulovaných situácií.
Autor TASR
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Veľké Kapušany 2. septembra (TASR) - V stredu sa na Zemplíne začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Jaroslav Kmeť, obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek.
Počas dvoch dní sa uskutoční sedem simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapoja aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V stredu a vo štvrtok (3. 9.) sa na ňom zúčastnia stovky ľudí vrátane hasičov, policajtov, záchranárov, príslušníkov armády, samospráv či zdravotníkov. „Chcem upozorniť obyvateľov, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na linku 112, pretože môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ uviedol Kmeť.
V stredu budú záchranné zložky simulovať pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky si následne precvičia zásah, záchranu osôb aj činnosť krízových štábov. Súčasťou cvičenia budú aj desiatky zranených figurantov, ktorých rozdelia medzi nemocnice v Trebišove a Michalovciach. Zdravotníci si precvičia aktiváciu trauma plánov, triáž a ošetrenie pacientov.
Druhý deň sa scenáre dotknú aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Počas cvičenia sa môžu rozozvučať sirény vrátane signálu vzdušného poplachu, ktorý bude spustený v súčinnosti s armádou. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. „Všade dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pád dronu a následne budeme odvíjať reakciu záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany na túto mimoriadnu udalosť,“ priblížil Kmeť.
Počas dvoch dní sa uskutoční sedem simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapoja aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V stredu a vo štvrtok (3. 9.) sa na ňom zúčastnia stovky ľudí vrátane hasičov, policajtov, záchranárov, príslušníkov armády, samospráv či zdravotníkov. „Chcem upozorniť obyvateľov, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na linku 112, pretože môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ uviedol Kmeť.
V stredu budú záchranné zložky simulovať pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky si následne precvičia zásah, záchranu osôb aj činnosť krízových štábov. Súčasťou cvičenia budú aj desiatky zranených figurantov, ktorých rozdelia medzi nemocnice v Trebišove a Michalovciach. Zdravotníci si precvičia aktiváciu trauma plánov, triáž a ošetrenie pacientov.
Druhý deň sa scenáre dotknú aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Počas cvičenia sa môžu rozozvučať sirény vrátane signálu vzdušného poplachu, ktorý bude spustený v súčinnosti s armádou. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. „Všade dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pád dronu a následne budeme odvíjať reakciu záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany na túto mimoriadnu udalosť,“ priblížil Kmeť.