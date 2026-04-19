< sekcia Regióny
Na Zemplínskej šírave evidujú vysoký záujem o letné pobyty
Autor TASR
Michalovce 19. apríla (TASR) - Ubytovacie zariadenia na Zemplínskej šírave evidujú už v polovici apríla nadpolovičnú obsadenosť najžiadanejších termínov na júl a august. Ako informoval výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak, nadchádzajúca dovolenková sezóna môže byť pre slovenské destinácie mimoriadne silná.
Dôvodom rastúceho záujmu o domácu dovolenku sú podľa neho viaceré faktory, napríklad rast cien v niektorých zahraničných letoviskách, sprísnené bezpečnostné opatrenia v niektorých krajinách či neistota v leteckej doprave. „Bez cestovania cez pol Európy, bez hraničných kontrol, bez drahých diaľničných známok, bez stresu z parkovania a bez obáv, či sa niečo nepredvídané nestane v zahraničí. Zemplínska šírava je jednoducho dovolenková istota. Tento rok bude šírava pre mnohých Slovákov prvou voľbou,“ konštatuje Tabak.
Región podľa neho ponúka široké možnosti oddychu pre rôzne skupiny návštevníkov - od rodín s deťmi cez seniorov až po náročnejších klientov. Zároveň je dostupný aj pre turistov cestujúcich s karavanmi, stanmi či obytnými autami. Región Dolného Zemplína zároveň láka návštevníkov vínnou turistikou v tokajskej oblasti a ponukou miestnych špecialít vrátane rýb.
