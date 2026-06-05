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Podozrivý požiar na Zemplínskej šírave: Plamene zničili dodávku
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z Michaloviec s dvoma kusmi techniky.
Autor TASR
Vinné 5. júna (TASR) - Hasiči zasahovali v noci pred 1.30 h pri požiari na Zemplínskej šírave v katastri obce Vinné. Plamene zasiahli dodávku a následne aj časť polystyrénového opláštenia rozostavanej chaty. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z Michaloviec s dvoma kusmi techniky. Vzhľadom na silné zadymenie pracovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri udalosti sa nikto nezranil.
Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina je v štádiu zisťovania, podľa hasičov nie je vylúčené ani úmyselné zapálenie neznámou osobou. Výška škody zatiaľ nebola vyčíslená.
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z Michaloviec s dvoma kusmi techniky. Vzhľadom na silné zadymenie pracovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri udalosti sa nikto nezranil.
Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina je v štádiu zisťovania, podľa hasičov nie je vylúčené ani úmyselné zapálenie neznámou osobou. Výška škody zatiaľ nebola vyčíslená.