Na zemplínskej šírave má výletná loď Labe posilniť cestovný ruch

Vinné 21. augusta (TASR) - Na Zemplínskej šírave v stredu popoludní spustili na hladinu novú výletnú loď Labe. Jej presun po súši, dlhý vyše 60 kilometrov, sa začal v utorok (20. 8.) ráno a skončil vyložením špeciálnym žeriavom v rekreačnej oblasti Hôrka. Ako pre TASR uviedol Matej Kapraľ, konateľ spoločnosti ZVD, ktorá bude loď prevádzkovať, loď skontrolujú a pripravia na plavbu.



"Ideme robiť zastrešenie hornej paluby, donesú sa lavičky a vybaví sa tak, aby mohla byť loď schopná plavby," dodal Kapraľ s tým, že pri optimistickom scenári by chceli stihnúť komerčnú plavbu už tento víkend.



Loď dlhú 37 metrov a vážiacu 70 ton prepravili na Slovensko už v júni. Podľa Kapraľa dlhé vybavovanie povolení spôsobilo, že tohtoročnú turistickú sezónu už poriadne nestihla. Zabezpečenú majú už aj posádku lode.



Košický kraj poskytol na prepravu lode z Prahy až po Zemplínsku šíravu 170.000 eur. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka očakáva, že nová výletná loď zvýši návštevnosť Zemplínskej šíravy, tak ako to bolo pri lodi Bohemia na Domaši.



"Ak by sme nezafinancovali túto prepravu, loď by v podstate neprišla, keďže ide o jednu z najväčších položiek. Po uvedení lode do plnej prevádzky sa zvýši návštevnosť Zemplínskej šíravy, a to znamená aj zvýšenie atraktivity a ďalšie rozširovanie služieb v rámci cestovného ruchu," dodal Trnka.



Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus (KRT) Lenky Vargovej Jurkovej výletná loď s kapacitou 164 osôb na Zemplínskej šírave predĺži aj turistickú sezónu, keďže ju návštevníci môžu využívať aj na jar a jeseň.



"Loď určite pritiahne návštevníkov, pomôže zvýšiť ekonomický potenciál v regióne. Pritiahne nových návštevníkov, zvýši počet prenocovaní a vytvorí tlak na kvalitu služieb. Prirodzene očakávame aj mobilizáciu podnikateľských subjektov," dodala.