Na Zemplínskej šírave ornitológovia napočítali zimovať 16.000 vtákov
Zemplínska šírava sa znova ukázala ako jedno z najvýznamnejších zimovísk vodného vtáctva na Slovensku.
Autor TASR
Michalovce 25. decembra (TASR) - Počas decembrového zimného sčítania vodného vtáctva na Zemplínskej šírave ornitológovia, dobrovoľníci a ochranári zaznamenali spolu 16.375 jedincov vodného vtáctva z 28 rôznych druhov, čo je výrazný nárast oproti vlaňajšiemu decembrovému sčítaniu. Ako pre TASR uviedol riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel, Zemplínska šírava sa znova ukázala ako jedno z najvýznamnejších zimovísk vodného vtáctva na Slovensku.
„Dominuje tu najmä kačica divá, tentoraz ich bolo takmer 11.500, ale tešíme sa aj z pozorovania vzácnych severských druhov,“ uviedol Repel. Medzi zaujímavosťami spomenul aj jednu kačicu hvizdárku, 13 potáplic stredných, dve potáplice malé, deväť chochlačiek morských či desať turpanov tmavých. Sčítali tam aj 630 potápok chochlatých. Okrem nich boli pozorované aj tri potápky červenokrké, dve potápky ušaté a jedna potápka čiernokrká. Ako takzvaný zimný bonus ornitológovia zaznamenali aj šesť snehuliek.
Zimné sčítanie sa uskutočňuje každý mesiac od októbra do apríla. „Obchádzame autom okolo celej Zemplínskej šíravy, zastavujeme na konkrétnych miestach, kde máme výhľad na vodnú plochu, a pomocou ďalekohľadov sčítavame vtáctvo,“ vysvetlil Repel s tým, že metodika sa nemení, a preto sú údaje medziročne porovnateľné.
V porovnaní s minulým decembrom zaznamenali výrazný nárast. Vlani štatistiky ukázali tesne nad 10.000 vtákov a 26 druhov. Tento rok ich bolo viac ako 16.000 a 28 druhov. „Dôvodom môže byť nástup chladnejšieho počasia na severe Európy. Mnohé vtáky zo Sibíri a severovýchodu sa presunuli na juh skôr ako vlani,“ dodal Repel. V oblasti sa podľa neho mohli objaviť aj vtáky, ktoré sa presunuli zo Senianskych rybníkov, kde prebiehali intenzívne poľovačky. Na Zemplínskej šírave, kde sa nepoľuje, našli pokojnejšie zimovisko.
„Vo všeobecnosti platí, že čím je zima tuhšia, tým viac vodného vtáctva k nám zavíta. Zároveň však zaznamenávame aj nový trend - vďaka miernym zimám zostávajú u nás zimovať aj druhy, ktoré v minulosti odlietali južnejšie,“ doplnil Repel. Ako príklad uviedol žeriavy popolavé, ktoré dnes v okolí Michaloviec pravidelne zimujú v tisícových kŕdľoch, čo bolo ešte pred desiatimi rokmi nemysliteľné.
