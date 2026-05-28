< sekcia Regióny
Na Zemplínskej šírave otvoria sezónu oslavami 60. výročia jej vzniku
Oslavy sú podľa neho zároveň príležitosťou predstaviť novú etapu rozvoja územia.
Autor TASR
Michalovce 28. mája (TASR) - Na Zemplínskej šírave v sobotu (30. 5.) oficiálne otvoria letnú turistickú sezónu. Vodná nádrž si tento rok zároveň pripomína 60. výročie svojho vzniku. Počas víkendu je v stredisku Medvedia hora pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ ZOOCR Dolný Zemplín Tibor Tabak.
„Na slávnostnom otvorení v stredisku Medvedia hora sa stretnú zástupcovia štátu, Košického samosprávneho kraja a oblastného cestovného ruchu, ktorí deklarujú spoločný záujem na systematickom rozvoji Zemplínskej šíravy a spolupráci v tomto smere,“ uviedol Tabak.
Oslavy sú podľa neho zároveň príležitosťou predstaviť novú etapu rozvoja územia. Jej cieľom je premeniť región na modernú celoročnú turistickú destináciu. Prioritou má byť modernizácia infraštruktúry, budovanie ekologických a zážitkových projektov, rozšírenie možností pre rodiny s deťmi a zvyšovanie kvality služieb pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
Novinkou v rekreačnom stredisku Medvedia hora je interaktívne náučné ihrisko Mokraďkovo. Projekt v katastri obce Vinné prepája aktívny rodinný oddych s environmentálnou výchovou a regionálnou históriou. Vznikol s finančnou podporou dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Deti v ňom nájdu napríklad asymetrickú vežu, visuté lanové mosty, šikmý lanový rebrík, lezeckú sieť, šmýkačku, požiarnu tyč či nášľapné platformy rôznej veľkosti a výšky.
V sobotňajšom programe nebude chýbať Rybárska dedinka so zväzom rybárov Michalovce, gastronomická prezentácia Tokaja či výstava veteránov. Naplánované je otvorenie ihriska, vystúpenia Divadla Portál, FS Zemplín, Vila Kalmana & Balamutta, Petra Cmorika a skupiny Flegment.
Nedeľný (31. 5.) program odštartuje charitatívnym behom, pokračovať budú sprievodné aktivity aj ukážky záchrannej služby. Popoludní vystúpi FS Jurošík, skupina Elizabeth a podujatie uzavrie Revival's band.
„Na slávnostnom otvorení v stredisku Medvedia hora sa stretnú zástupcovia štátu, Košického samosprávneho kraja a oblastného cestovného ruchu, ktorí deklarujú spoločný záujem na systematickom rozvoji Zemplínskej šíravy a spolupráci v tomto smere,“ uviedol Tabak.
Oslavy sú podľa neho zároveň príležitosťou predstaviť novú etapu rozvoja územia. Jej cieľom je premeniť región na modernú celoročnú turistickú destináciu. Prioritou má byť modernizácia infraštruktúry, budovanie ekologických a zážitkových projektov, rozšírenie možností pre rodiny s deťmi a zvyšovanie kvality služieb pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
Novinkou v rekreačnom stredisku Medvedia hora je interaktívne náučné ihrisko Mokraďkovo. Projekt v katastri obce Vinné prepája aktívny rodinný oddych s environmentálnou výchovou a regionálnou históriou. Vznikol s finančnou podporou dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Deti v ňom nájdu napríklad asymetrickú vežu, visuté lanové mosty, šikmý lanový rebrík, lezeckú sieť, šmýkačku, požiarnu tyč či nášľapné platformy rôznej veľkosti a výšky.
V sobotňajšom programe nebude chýbať Rybárska dedinka so zväzom rybárov Michalovce, gastronomická prezentácia Tokaja či výstava veteránov. Naplánované je otvorenie ihriska, vystúpenia Divadla Portál, FS Zemplín, Vila Kalmana & Balamutta, Petra Cmorika a skupiny Flegment.
Nedeľný (31. 5.) program odštartuje charitatívnym behom, pokračovať budú sprievodné aktivity aj ukážky záchrannej služby. Popoludní vystúpi FS Jurošík, skupina Elizabeth a podujatie uzavrie Revival's band.