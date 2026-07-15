< sekcia Regióny
Na Zemplínskej šírave otvorili ubytovanie na vode
Houseboat s celkovou rozlohou 72 štvorcových metrov ponúka obytnú časť so spálňou, s kuchyňou, kúpeľňou a so súkromnou saunou.
Autor TASR
Klokočov 15. júla (TASR) - V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Ako pri otvorení projektu uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70.000 eur.
Houseboat s celkovou rozlohou 72 štvorcových metrov ponúka obytnú časť so spálňou, s kuchyňou, kúpeľňou a so súkromnou saunou. Jeho súčasťou je aj vonkajšia terasa s ležadlami a vyhrievanou vírivkou. Podľa prevádzkovateľa Dušana Morovského má nové ubytovanie návštevníkom ponúknuť výnimočný zážitok priamo na vodnej hladine a zároveň rozšíriť služby hotela. „Je to služba, ktorú ponúka málokto. Chceli sme, aby ľudia zažili niečo iné než bežný pobyt pri vode,“ uviedol Morovský. Projekt má byť podľa neho v prevádzke celoročne, fungovanie počas zimy však bude závisieť od poveternostných podmienok. Myšlienka vznikla po skúsenostiach s podobným ubytovaním na Liptovskej Mare, ktoré prevádzkovateľ následne prispôsobil podmienkam Zemplínskej šíravy. Dodal, že do projektu z vlastných zdrojov investovali ďalších vyše 70.000 eur.
Ubytovanie využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. „Pobyt si tu hostia môžu spojiť napríklad s plavbou na známej vyhliadkovej lodi Labe, návštevou neďalekého Vinianskeho hradu, turistikou vo Vihorlatských vrchoch, wakeboardingom na Vinianskom jazere alebo oddychom v termálnych kúpeľoch,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Houseboat s celkovou rozlohou 72 štvorcových metrov ponúka obytnú časť so spálňou, s kuchyňou, kúpeľňou a so súkromnou saunou. Jeho súčasťou je aj vonkajšia terasa s ležadlami a vyhrievanou vírivkou. Podľa prevádzkovateľa Dušana Morovského má nové ubytovanie návštevníkom ponúknuť výnimočný zážitok priamo na vodnej hladine a zároveň rozšíriť služby hotela. „Je to služba, ktorú ponúka málokto. Chceli sme, aby ľudia zažili niečo iné než bežný pobyt pri vode,“ uviedol Morovský. Projekt má byť podľa neho v prevádzke celoročne, fungovanie počas zimy však bude závisieť od poveternostných podmienok. Myšlienka vznikla po skúsenostiach s podobným ubytovaním na Liptovskej Mare, ktoré prevádzkovateľ následne prispôsobil podmienkam Zemplínskej šíravy. Dodal, že do projektu z vlastných zdrojov investovali ďalších vyše 70.000 eur.
Ubytovanie využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. „Pobyt si tu hostia môžu spojiť napríklad s plavbou na známej vyhliadkovej lodi Labe, návštevou neďalekého Vinianskeho hradu, turistikou vo Vihorlatských vrchoch, wakeboardingom na Vinianskom jazere alebo oddychom v termálnych kúpeľoch,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.