Na Zemplínskej šírave pribudla atrakcia,výletná loď Labe začína plavby

Vinné 23. augusta (TASR) - Zemplínska šírava ponúka novú turistickú atrakciu. Spoločnosť ZVD spustila od piatka prevádzku výletnej lode Labe a začína ponúkať plavby pre verejnosť. Ako pre TASR uviedol starosta obce Vinné Marián Makeľ, očakávajú, že loď podporí cestovný ruch nielen v rekreačnom stredisku Hôrka, ale na celej Šírave.



V piatok sú naplánované tri plavby pre verejnosť, uviedol konateľ ZVD Matej Kapraľ. "Loď sme položili na vodu len v stredu večer. Bolo potrebné skontrolovať všetky systémy, motory a poistky a dôkladne vyčistiť palubu, ktorá počas transportu nazbierala množstvo nečistôt. Včera sme ešte doplnili sedadlá na hornú palubu a pripravili loď na prevádzku," dodal.



Výletná loď Labe má kapacitu 164 miest, pričom 158 z nich je určených pre pasažierov. Na palube je k dispozícii vnútorný salón, horná slnečná paluba, bar a kuchyňa, ktorá zatiaľ nie je v plnej prevádzke. "Loď je plne klimatizovaná a vyhrievaná, takže môže fungovať aj v chladnejších mesiacoch," doplnil Kapraľ.



Plavba trvá približne 75 minút a je sprevádzaná zvukovým komentárom o histórii Zemplínskej šíravy a okolia. Plavby plánujú realizovať niekoľkokrát denne počas nasledujúcich týždňov.



Kapraľ zdôraznil, že do budúcnosti plánujú viaceré vylepšenia lode aj prístavu. "Do ďalšej sezóny chceme zrekonštruovať vnútro lode, vrátane sociálnych zariadení a hornej paluby, aby sme zvýšili pohodlie našich pasažierov. Prístav a jeho okolie tiež plánujeme modernizovať, aby sme zlepšili celkový zážitok návštevníkov," uzavrel.



Obec Vinné prenajala lodi mólo za symbolickú cenu na päť rokov. Makeľ uviedol, že po rokoch sa obec rozhodla, že nebude prevádzkovať vlastnú výletnú loď. "Mólo, ktoré máme k dispozícii, má miesto iba pre jednu loď. Stáli sme pred dvoma otázkami, či si nechať starú loď, alebo prenajať priestor na tú novú, a zvíťazil jednoznačne potenciál, ktorý má táto loď," doplnil starosta s tým, že očakávajú, že loď bude mať úspech ako na Domaši.



Starosta obce Kvakovce, ktorá prevádzkuje loď Bohemia na Domaši, Radovan Kapraľ uviedol, že robia šesť plavieb denne a väčšina je vypredaných. "Nám to veľmi pomohlo a stále zlepšujeme služby. Robíme koncerty, svadby, mnohé iné spoločenské akcie pre firmy, školy, zájazdy dôchodcov, takže je to veľký potenciál a oživilo to nielen Dobrú, ale celú Domašu," zhodnotil.



Kapitán Imrich Sitár, ktorý má skúsenosti s vedením lode Bohemia na Domaši, bude na lodi Labe do konca mesiaca a zaučí miestnych kapitánov. "Keď to porovnám s Domašou, Zemplínska šírava je okrúhlejšia. Loď je síce dlhšia, ale plavba je pohodová. Ľudia sa často zaujímajú o bezpečnosť plavby alebo o to, ako loď funguje," poznamenal Sitár.