Vinné 23. mája (TASR) - Na Zemplínskej šírave pribudne nová výletná loď Labe. Po vyše 30 rokoch nahradí doterajšiu loď Zemplín. Podľa Mateja Kapraľa, konateľa spoločnosti ZVD, ktorá bude loď prevádzkovať, je predpoklad, že plavidlo dorazí na šíravu ešte na tohtoročnú turistickú sezónu. Presný dátum ale Kapraľ neuviedol, keďže preprava je veľmi náročná.



Loď typu Bifa má kapacitu 164 osôb a disponuje slnečnou palubou a klimatizovaným salónom. Cieľom je organizovať náučné plavby po Zemplínskej šírave, zážitkové plavby, oslavy a firemné akcie. Loď prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2012. Je vybavená slnečnou palubou, klimatizáciou, sociálnymi zariadeniami, barom a kuchyňou. Ak sa loď udomácni, plánuje prevádzkovateľ investovať aj do okolia, prístavu a nástupišťa.



Loď už vyplávala z Prahy a putuje cez Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko až na Slovensko do Stredy nad Bodrogom. Prepravu lode zabezpečuje spoločnosť, ktorá vlastní prístav v obci Ladmovce. V minulosti prepravovala aj loď Bohemia na Domašu.



Kapraľ uviedol, že proces prevozu výletnej lode je náročný a komplikovaný, ide už o tretí pokus. "Najprv vypukol COVID-19, neskôr vojna na Ukrajine, kvôli ktorej stúpli ceny všetkého, aj pohonných hmôt. Veľkým problémom boli aj suchá v Európe a niektoré úseky riek neboli dlhé mesiace splavné," uviedol Kapraľ s tým, že reagovali na výzvu Terra Incognita, ktorú vypísal Košický samosprávny kraj. Podali projekt a získali dotáciu vo výške 170.000 EUR.



"Bez tejto pomoci by sme do toho určite nešli, lebo celý projekt by stratil ekonomický zmysel vzhľadom na obrovské celkové náklady," dodal. Kapraľ pre TASR uviedol, že cieľom je zopakovať úspech lode Bohemia na Domaši.