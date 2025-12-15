< sekcia Regióny
Na Zemplínskej šírave pripravili Silvester pre turistov aj domácich
Do silvestrovského programu sa zapájajú aj kultúrne inštitúcie.
Autor TASR
Michalovce 15. decembra (TASR) - Na Zemplínskej Šírave sa pripravujú silvestrovské oslavy s pestrým programom, ktorý spája oddych v prírode, kulinárske zážitky i umenie. Ako informoval výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak, lokalita pod Vihorlatskými vrchmi láka turistov z celého Slovenska.
„Napriek tomu, že rezervácie v ubytovacích zariadeniach v silvestrovskom termíne postupne pribúdajú, stále sa ešte dajú nájsť voľné miesta,“ uviedol Tabak. Hotely v regióne pripravili na Silvester špeciálne programy vrátane gurmánskych večerí, živých hudobných vystúpení či wellness balíčkov. Vyhľadávaným miestom je aj slovenská časť Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá ponúkne degustácie vín a gastronomické zážitky.
Do silvestrovského programu sa zapájajú aj kultúrne inštitúcie. Zemplínske múzeum v Michalovciach zakončí rok silvestrovskou vernisážou. Výstava Zemplínska Šírava 60 pripomína blížiace sa 60. výročie spustenia vodného diela a pozostáva z výberu obrazových diel zo zbierok Zemplínskeho múzea a Východoslovenskej galérie v Košiciach. Múzeum v Trebišove ponúkne výstavu Vyšperkovaná cesta Slovenskom od Petry Tóth, ako aj výstavu akademického maliara Stanislava Bubána.
