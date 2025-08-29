< sekcia Regióny
Na Zemplínskej šírave sa rozlúčia s letom, program ponúka aj na jeseň
V septembri a októbri pribúdajú tematické plavby po Šírave, cyklistické výjazdy po okolí či fotografické workshopy zachytávajúce farebnú prírodu Zemplína.
Autor TASR
Michalovce 29. augusta (TASR) - Zemplínska šírava, najväčšia vodná plocha východného Slovenska, zažije počas posledného prázdninového víkendu jednu z posledných veľkých letných akcií. Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak informoval, že pripravené sú vodné športy, koncerty a regionálne chute.
„Na pláži v stredisku Kamenec sa uskutočnia večerné koncerty lokálnych kapiel a DJ-ov. Miestne reštaurácie a bufety ponúknu typické jedlá Zemplína - od halászlé cez pečené ryby po sladké špeciality ako šomló halušky,“ priblížil Tabak. K dispozícii je stále aj požičovňa vodných skútrov, vyhliadkové plavby po priehrade i adrenalínový wakeboarding. Milovníci prírody môžu využiť turistické chodníky v okolí Vihorlatských vrchov alebo navštíviť neďaleké Morské oko.
Ubytovatelia v okolí Šíravy zaevidovali podľa Tabaka zvýšený záujem o pobyty počas nastávajúcich dní, najmä v obciach Kaluža, Kamenec a Klokočov. „Predĺžené víkendy bývajú plnšie a aj koniec sezóny je špecifický - ľudia chcú využiť posledné teplé dni, navyše v piatok je štátny sviatok s voľnom. Predpovedi teplého počasia sa potešili hotely, penzióny, ale aj kempy a súkromné chaty,“ dopĺňa Tabak. Pre Dolný Zemplín je podľa neho záver leta vždy dôležitý, pretože chcú ukázať, že región je atraktívny nielen v júli a auguste, ale počas celého roka.
Šírava a Dolný Zemplín majú podľa neho čo ponúknuť a ani na jeseň sa sezóna nekončí. Aj keď sa počty návštevníkov v tomto období znižujú, región sa ich snaží lákať. „Turisti k nám chodia počas celého roka - na jesenné vychádzky, cyklotúry či za wellness službami,“ priblížil Tabak. OOCR Dolný Zemplín plánuje na jeseň podporiť viacero podujatí, ako napríklad vinobrania a gastronomické festivaly, turistické výlety, vyhliadky či obľúbené výstupy na hrad Vinné, prechádzky k Vinianskemu jazierku a návštevy vyhliadok na okolitých kopcoch. Tabak dodal, že jesenný kalendár OOCR obsahuje množstvo podujatí - od športových behov, cez remeselné trhy až po jesenné ochutnávky miestnych produktov. V septembri a októbri pribúdajú tematické plavby po Šírave, cyklistické výjazdy po okolí či fotografické workshopy zachytávajúce farebnú prírodu Zemplína.
